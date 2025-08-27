【茨城県大洗町】工場見学から直売、キッズパークまで! 最初にできた「めんたいパーク」、ふるさと納税返礼品で明太子三昧!

太平洋沿岸、茨城県の中央部に位置する大洗町(おおあらいまち)は、海洋自然に恵まれ、豊かな海産物が楽しめるまち。夏は海水浴や潮干狩り、秋には花火大会などイベントが目白押しなのも特徴です。

また、町内に3カ所あるキャンプ場やアクアワールド茨城県大洗水族館など、子どもから大人まで幅広い世代が満喫できる観光スポットも多数あります。

今回紹介するのは、明太子の老舗かねふくが運営する明太子専門テーマパーク「めんたいパーク大洗」。全国に6カ所ある中でも最初にできためんたいパークで、関東周辺から来る人たちでにぎわっているのだそう。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「めんたいパーク大洗」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

見て! 遊んで! 食べて! 「めんたいパーク大洗」について

めんたいパーク大洗

・茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8255-3

・アクセス：【車】北関東自動車道「水戸大洗IC」より約10分

【電車】鹿島臨海鉄道大洗鹿島線「大洗駅」より徒歩約20分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

明太子の老舗かねふくが運営する明太子専門テーマパーク「めんたいパーク大洗」は、“来て楽しい、知って楽しい、食べて美味しい”明太子を存分に堪能できる施設です。

無料で見学できる明太子工場は、めんたいパークの中でもかなり規模の大きな工場! 多い日には1日で5トンを超える明太子が生産されているそうです。

できたて明太子の直売店では、工場で漬けあがった明太子が無料で試食でき、フードコーナーでは、明太ソフトクリームや明太豚まんなど、本施設ならではの明太子グルメを味わえます。

また、子どもが無料で遊べるキッズランドでは、大きなすべり台やチームラボとコラボした「こびとが住まう黒板」があり、室内なので雨の日でも気にせず遊べるのも魅力的!

自治体からのメッセージ

老舗かねふくがこだわり抜いた「明太子」は、深い味わいとプチプチ食感がおいしい逸品です。大洗町のふるさと納税には「たらこ」もご用意しておりますので、ご家族皆様でぜひご賞味ください!

大洗町のふるさと納税返礼品について

「めんたいパーク大洗」を運営する老舗かねふくの明太子を紹介します。どちらも大洗町の中で人気を誇る返礼品なのだそう!

かねふく 明太子 訳あり 1kg 特上 切れ子

・提供事業者：株式会社東京かねふく

・内容量：からし明太子 1kg

・寄附金額：1万4,000円

こだわりの明太子の「切れ子」が、1kgのボリュームで届きます。肉厚な明太子で、正規品と変わらないおいしさを堪能できます。

かねふく スティック 明太子 30本 (10本×3袋) 900g

・提供事業者：株式会社東京かねふく

・内容量：スティックめんたいこ30本(30g×10本×3袋)合計900g

・寄附金額：9,000円

スティックタイプの明太子です。ごはんに乗せるだけでなく、さまざまなお料理に使いやすいのが嬉しいポイントです。短時間で解凍できるので、使いたい分だけパッと使えて便利!

今回は茨城県大洗町の観光スポット「めんたいパーク大洗」と、人気の返礼品を紹介しました。かねふくの明太子を見て食べて遊んで楽しめる明太子専門テーマパークです。明太子の親であるスケソウダラのことがよくわかる明太子ギャラリーもあり、明太子の作り方や歴史などをゲームやムービーを見て体験しながら学べます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者