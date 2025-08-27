アスリートの意外な一面を動画で紹介する「パラサポWEB TV」がスタート！パラサポ公式YouTubeにて動画を公開中です。

第一弾は一年前に開幕した「パリ2024パラリンピック」にて金メダルを獲得した３名の選手にインタビュー！アスリートとして頂点を極めた選手たちを様々な角度から深堀りしました。本記事では、動画に入りきらなかった取材時のエピソードをご紹介します。ぜひインタビュー動画とあわせてご覧ください。

Vol.１ 車いすラグビー 倉橋香衣選手

Vol.２ バドミントン 梶原大暉選手

Vol.３ 水泳 木村敬一選手

車いすラグビーをはじめたキッカケは、「みんなが『ガハガハ』」笑っていて……？ 車いすラグビー・倉橋香衣

パリ2024パラリンピック車いすラグビーにて金メダルを獲得した倉橋選手。車いすラグビーを続けられている理由やもっと上手くなりたいと思った瞬間、今後の目標について教えてもらいました。

Q.いつまで車いすラグビーを続けたいですか？

倉橋：いつまでできるんかなぁっていうのといつまでやるんかなぁっていうのと…日本代表とかにこだわるのではなくて、車いすラグビーが好きなので、ずっと続けられるような健康な身体でいたいなって思います。

国際大会148連勝中！ バドミントン・梶原大暉のルーティンは「もずくスープ」

パリ2024パラリンピックバドミントン男子シングルスにて金メダル、男子ダブルスにて銅メダルを獲得した梶原選手。パラバドミントンを始めたきっかけや続けられている理由について深堀り！ 自身の強みであるという車いすを巧みに操作する「チェアワーク」も実際にプレーしてもらいました。

※国際大会での連勝数は2025年６月25日時点での記録です。

Q.パラバドミントンの魅力は？

梶原：パラバドミントンは全部で６つのクラスがあって、様々な障がいの選手がいます。選手は障がいに応じたプレーや戦術をそれぞれ考えており、10人いれば10人とも障がいが違うので、10人分の戦術が見れるのが魅力だと思っています。チェアワーク一つとっても選手によって全く違っていて、車いすの止め方や動かし方、全部違うので見ていて面白いなと思います。

緊張の日々だったアメリカ留学を経て変わったものとは？水泳・木村敬一

パリ2024パラリンピック水泳男子50m自由形と男子100mバタフライにて金メダルを獲得した木村選手。インタビューでは、2018年からのアメリカ留学で人生観が変わったエピソードや、昔の自分に伝えたい事など、笑顔を交えながら回答してくれました。

Q.尊敬する室伏広治さんとのエピソードはありますか？

木村：若い頃、被災地支援の一環で室伏さんとバスで福島県に行く機会がありました。自分を含め、大学生くらいの若手アスリートを室伏さんが引率する形で行ったんですが、帰りに寄ったサービスエリアで室伏さんが肉まんや餃子を40個くらい購入していて。「すごく食べるんだなぁ」と呑気に思っていたら、引率していたアスリート全員に配り始めて……「やっぱり強い人はこういう器をちゃんと持っている人なんだな」と自分を深く省みると共に室伏さんをとても尊敬しました。

