IO、横浜アリーナにてワンマンライブ「JUST SHOW RELOADED」開催決定

東京のラッパー・IOが、11月16日（日）に横浜アリーナにてワンマンライブ「JUST SHOW RELOADED」開催することを発表した。

同公演のチケット最速先行がスタートしており、特典DVD付きはこのタイミングのみとなる。なお、これに伴い当初予定していた「JUST TOUR」はキャンセルとなる。

さらに今秋には最新アルバムのRemix等を収めたEP『JUST ALBUM RELOADED』をリリース。同作から「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KORK）を9月3日（水）に先行リリースすることが併せてアナウンスされた。

＜ライブ情報＞

「JUST SHOW RELOADED」

2025年11月16日（日）横浜アリーナ

時間：18:00 OPEN・19:00 START

最速先行受付期間：8月26日 （火） 20:00 〜 8月31日 （日） 23:59

券種：全席指定 特典DVD付　　※特典DVD付は最速抽選受付限定

金額：￥11,000（税込）　

主催：VERETTA SOUNDS

「JUST SHOW RELOADED」チケット最速先行予約受付 https://eplus.jp/io/

＜リリース情報＞

IO

「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KORK）

2025年9月3日（水）リリース

https://linkco.re/r3nPen44

Lyric: IO, Kohjiya, Tete

MUSIC: KORK

Guitar: MELRAW

Keybord: Eiji Nakamura

IO Recorded & Mixed By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）

Kohjiya, Tete Recorded By Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO

Mixed By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）

Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® （Patented）.

Produced by KORK