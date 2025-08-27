風間トオル「週1」で「牛すじ」を2時間かけて煮込む習慣がある!?「スポーツクラブの帰りに寄るお肉屋さんがあって」

女優の本仮屋ユイカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「三菱地所レジデンスSparkle Life」（毎週土曜18:30～18:55）。8月9日（土）、16日（土）の放送ゲストは、俳優の風間トオルさん。いつものスタジオを飛び出して、三菱地所レジデンスが手がける「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」のモデルルームからお届けしました。

8月16日（土）の放送では、食に対するこだわりなどについて語ってくれました。

1962年生まれ、神奈川県出身の風間さん。ファッション誌「メンズノンノ」（集英社）でモデルとして活躍。1989年には、ドラマ「ハートに火をつけて！」（フジテレビ系）で俳優デビュー。その後、数々のドラマ、映画、舞台で活躍し、多くのヒット作品に出演しています。

今回の放送は「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」のモデルルームに風間トオルさんをお迎えしてお届けしました。

JR武蔵小杉駅から徒歩3分（サウス）※徒歩4分（ノース）の好立地にそびえ立つ、地上50階建て、総戸数1,438戸を誇る免震タワーレジデンス「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」。世界的に有名な建築家・隈研吾氏が外観デザインを監修したことでも注目を集めるタワーマンションです。デザインコンセプトは「大地から生える2本の大樹」。敷地内には人工の川が流れ、豊かな緑が広がっています。

高校生まで武蔵小杉近辺に住んでいたという風間さんは「多摩川がずーっと見えるんですよね。東京タワーやスカイツリーも見えるというすごい所で。この景色は気持ちがいいですね」と話していました。

◆得意料理は牛すじを煮込んだカレーライス

本仮屋：お料理はお好きですか？

風間：そうですね。子どもの頃からしていたので全然苦じゃないです。

本仮屋：何が得意ですか？

風間：来客する人が「作ってほしい」とリクエストするのは、カレーライス、ミートソースパスタ、アンチョビのペペロンチーノ、餃子、それからオムライス。この5つは注文されますね。

本仮屋：最高のメニューですね！ メニューには何かこだわりがあるのでしょうか？

風間：そこまでこだわりはないですが、カレーにはいろんなスパイスを入れていますね。辛めでかなりスパイシーです。

本仮屋：どんな具が入っていますか？

風間：普通です。ジャガイモ、ニンジン、タマネギ。ただ、お肉は挽肉と牛すじを絶対入れます。

本仮屋：おいしそう！

風間：週に1回、（両手を広げらながら）これぐらいの塊の牛すじを2時間ぐらい煮込みます。

本仮屋：幅30cmぐらいありますね！

風間：牛すじって下ごしらえが綺麗じゃないと臭くなるんですよ。全部下ごしらえをして、冷凍してすぐに使えるようにします。スポーツクラブの帰りに寄るお肉屋さんがあるんですけど、そこで毎週、肉を用意してくれているんです（笑）。

