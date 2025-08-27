お笑いコンビ・フルーツポンチの村上健志が9日、YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』にゲスト出演。しずる・純の“ビックリ発言”を明かした。

しずる純を又吉が絶賛「素晴らしいな」

純の相方・池田一真に聞いた話だとしながら、村上は、TBS系『ラヴィット!』でのエピソードを披露。しずるの2人は、「牛角のメニュー値段見ずに9999円ピッタリチャレンジ!」に挑戦していたというが、「僕もちょうどテレビ観てたんですけど。みんな、おいしい! うめー! とか言っていろいろやってた」と説明。しかし、池田によると、純はカメラが向いていない隙に、「すみません、おろしニンニクあります?」と店員に聞いていたそうで、「すごくないですか!? テレビの生放送で、よりおいしくカスタムしようとしてる(笑)」と爆笑しながらぶっちゃけた。

生放送の値段当て企画にもかかわらず、おいしさを求める純に、又吉直樹は、「素晴らしいな」と声を上げ、「アイツのそういうこだわりの強いところが面白いからな」と感嘆。海鮮丼屋でも、純は、「普通の白米にしてもらってもいいですか?」と聞いていたそうで、「うちは酢飯しかねーよ!」と店員に怒られたこともあったという。又吉は、「趣味性の高い人やこだわりが強い人」について、「みんなからリスペクトされて、あの人いい感じやな～ってなりやすい」としながらも、「純って、ほぼミスっていくやんか(笑)。あれが面白いねんけどな」と含み笑いで語っていた。