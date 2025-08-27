お笑い芸人のバイク川崎バイクが10日、YouTubeチャンネル『BSよしもと公式チャンネル』で、おすすめの小説を語った。

バイク川崎バイク

「本好きの方は読んでる可能性が高い」

小説家でもあるバイクは、「本好きの方は読んでる可能性が高い」と前置きしながら、辻村深月の『傲慢と善良』を紹介。同作は、“結婚を決めた途端に彼女が姿を消す”という内容だが、「恋愛小説が苦手な人も、ミステリー要素が面白いから引き込まれて読める」とアピール。「ホンマに、これ言わんとってよ! って思わせてくる文章がめっちゃ多いんですよ。自分の傲慢さに気づかされるというか。俺もこれ思ってた、傲慢やったんやとか。ちゃんと“あるある”があって」とその魅力を伝えた。

続けて、「善良＝正義、傲慢＝悪でもない」と話したバイクは、「例えば、電車でおばあちゃんに席を譲るのは善良ですけど。おばあちゃんが座りたくなかったら、傲慢に変わるじゃないですか」と説明。「価値観が変わるというよりは、自分がこんな価値観を持ってたんだっていう再確認を強いられる。したくもなかった確認を……」と意味深につぶやき、「嫌なところを全部、この小説が突きつけてくる感じがめっちゃおもろくて」と絶賛した。

「刺されてるんですよ。自分がひた隠しにしてるちょっと嫌な一面とかも、なんでバレてんの!? って」「自分が選ばなかった男の幸せを見たときの描き方とか、めっちゃリアル」と熱弁が止まらないバイク。「言ったらあかんようなことも言っちゃってるし。でも、俺らも思うようなこともあるし。独身のほうが刺さるのかもしれない」と猛プッシュしながら、「僕は、価値観と結婚観がブチ壊れました! BKB～! ヒィーヤ! ススス!」とお馴染みのギャグで締めくくっていた。