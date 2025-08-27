元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で18日に公開された動画「【疑問と提言】佐々木朗希のマイナー復帰登板を見て感じた違和感。復活と進化に必要なのは五十嵐も持ってた○○○へのこだわり一択!」に出演。佐々木朗希の復帰登板について語った。

五十嵐亮太氏

佐々木朗希の復帰登板を見た印象

今月15日、マイナー戦で97日ぶりの登板を果たした佐々木。その復帰登板を見た印象を聞かれ、五十嵐氏は「復帰登板でいろいろ評価するのは難しいと思います」と前置きした上で、「ただ、ピッチング内容を見ていると、平均球速が150キロ。マックスが154キロだったので、最初にしたらそれくらいなのかなという感じ」と振り返る。

また、五十嵐氏は「本人がこの試合で何をやりたかったのかによって、そこも変わってくるんですけど、たぶん、そこまでストレートで強いボールを投げて、抑えにいくというような感じではなかったですよね」と分析。

さらに、「まずは今まで(リハビリを)やってきて、試合でどのくらい投げられるのかなというのを、試すような感じだった。ストレートに関していうと、初回から抜けるボールが結構多かったんですよね」と続けつつ、「その辺を修正しながらやっていくという感じだったので、感覚的に見ていると、ライブBPのような感じで投げているような雰囲気でした」と自身の印象を語っていた。