大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入ってから、2位サンディエゴ・パドレスとの首位争いに巻き込まれている。今一つ波に乗れない戦いが続いている中、デーブ・ロバーツ監督は打線に注文を付けたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「打線がパドレスとの最初の2試合で2得点しか挙げられなかったことを受け、ロバーツ監督は今後どのような心構えで臨むべきかを語った」としつつ、「シーズンのこの時期は、技術的なことやメカニクスの問題ではない。『チームの勝利に貢献できるか？』が重要だ。投手が投げてくる球をよく見て受け止め、そこから何かを生み出すようにしなければならない。いつも大振りすればいいわけではない。時にはバットを短く持って振らなければならない」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「故障者リスト（IL）には得点力のある選手が数人控えているため、トンネルの出口にはまだ光が見えている。しかし、10月の最終日まで安定した成績を維持したいチームにとって、考え方を変えることは間違いなくプラスになるだろう」と記している。

ドジャースは日本時間25日の対パドレス3戦目で8得点、翌日の対シンシナティ・レッズ1戦目で7得点を挙げ連勝しているが、ロバーツ監督の言葉はしっかりと響いているようだ。

