大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、離脱していた負傷者が続々と復帰を果たしている。その一方で、不振が続いているマイケル・コンフォート外野手が、復帰した選手の登録にあたってロースターから外れる可能性が出てきた。米メディア『ボラビップ』のサンティアゴ・トバー記者が言及した。

コンフォートは昨オフ、ドジャースに1年1700万ドル（約25億円）の契約で加入したが、打率.183、OPS.606と不振に陥っている。守備面でも不安定さが見られ、ファンからは厳しい声もあがっている。

その中でドジャースは、ポストシーズンに向けてキケ・ヘルナンデス内野手、キム・ヘソン内野手、マックス・マンシー内野手、トミー・エドマン内野手の復帰が見込まれる。この4選手が復帰した場合、コンフォート出場に影響を与えることは十分に考えられるだろう。

厳しい立場が続くコンフォートについてトバー氏は「彼は今季、ドジャースで大きなインパクトを残せていない。ドジャースが厳しいレギュラーシーズンを戦っている中、最近のパフォーマンスは批判を浴びている。この状況で、彼がロースターから外れる可能性は十分に現実的だろう」と言及した。

