このまま“出番なし”…？楽天、いまだ1軍出場ゼロの選手（1）プロ3年目なの…

プロ野球 最新情報

レギュラーシーズン後半戦に突入している2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない東北楽天ゴールデンイーグルスの選手を紹介したい。（※今季成績は8月21日時点）

小孫竜二

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／88kg

・生年月日：1997年9月15日

・経歴：遊学館高 - 創価大 - 鷺宮製作所

・ドラフト：2022年ドラフト2位（楽天）

即戦力として期待されたが、なかなか一軍に定着できずにいる小孫竜二。プロ3年目の今季は、ここまで一軍登板なしと苦しい立場になっている。

鷺宮製作所時代に最速155キロを計測し、本格派右腕として注目を集めた小孫。入社3年目を迎えた2022年ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから2位指名を受けてプロ入りを果たした。

ルーキーイヤーは二軍で39試合登板、1勝3セーブ、防御率2.88、奪三振率9.70の好成績をマーク。しかし、一軍では4試合の登板で防御率9.00と思うような結果を残せなかった。

昨季は、2試合の一軍登板にとどまるなど、ファームが主戦場に。二軍では先発、中継ぎの両輪で25試合（71回2/3）を投げ、4勝2敗、防御率3.01とまずまずの数字を記録した。

今季は二軍でリリーフ起用がメインとなっているが、32試合の登板で防御率5,35と低迷。一軍登板がない状況となっており、残りのシーズンでの巻き返しが求められている。

【関連記事】

【了】