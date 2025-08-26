「親と買い物に行くといつも言われるので…」“ファッション”にまつわるIS:SUE・YUUKIの悩みに山崎怜奈も共感

◆YUUKIが今ハマっているアイテムは？
れなち：今回の番組メッセージテーマが“夏のファッションチェック”なんですけど、IS:SUEのなかで一番ファッションに強い人は誰ですか？
RINO：みんなオシャレですよ。
YUUKI：私はハマったアイテムをとことん集めちゃうタイプで、今はサングラスにハマっているんですけど、親によく「目が2つしかないのに、どれだけ持ってるのよ！」って言われます（苦笑）。
れなち：わかります！ 私もスニーカーにハマっていたとき「あなたしか履かないのに！」って母親に言われていました（笑）。
YUUKI：だから、最近は1人で買い物に行きます。親と買い物に行くといつも言われるので（笑）。
れなち：（笑）。これからもめげずに集めてください！
◆新曲はグループ初の“ドラマ主題歌”
れなち：新曲「コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」はIS:SUE初のバラード曲なんですよね。バラードを歌うってどうですか？
YUUKI：レコーディングでマイクの前に立ったときは緊張しましたけど、没入の仕方が普段と違っていたり、どんどんトライしているうちにすごく楽しくなってきて。舞台で歌いながら曲とつながっていくような感覚もあって、学びがとても多かったです。
れなち：楽曲プロデュースを担当した☆Taku Takahashiさんは、レコーディングの現場にもいらしたのですか？
RINO：ご一緒させていただきました！ ☆Takuさんの前で歌うのはちょっと緊張したんですけど、優しくアドバイスしていただいて楽しくレコーディングすることができました。
れなち：さらに、この曲は現在放送中のドラマ「恋愛禁止」（読売テレビ・日本テレビ系）の主題歌になっていますが、実際にドラマで流れているのはご覧になりました？
RINO：はい！ 拝見させていただいています。ドラマもとても面白くて“いろんな愛の形があるんだな〜”って思いながら観ていると、気づいたら私たちの声が聴こえてくる感じで。流れてくるタイミングも毎回違うので、いつも新鮮な気持ちで聴いています。
◆アメリカでのライブで感動した出来事
れなち：今年の夏は、アメリカ・ロサンゼルスで開催された「KCON LA 2025」や茨城県・国営ひたち海浜公園でおこなわれた野外フェス「LuckyFes 2025」などに出演されて、大忙しじゃないですか？
YUUKI：ありがたいです。
れなち：ロサンゼルスはどうでした？
YUUKI：もう全部が最高でした！
RINO：めっちゃ楽しかったです！ 天候もカラッとしていて日本より過ごしやすく、お客さんも日本とは違った歓声と熱量で応援してくださって、私たちもたくさんのパワーとエネルギーをもらいました。
れなち：海外と日本では、お客さんのノリ方も全然違いますよね。
YUUKI：違いますね。絶対に私たちの曲を聴いたことがないはずなのに、まるで知っているかのように（笑）。リズム感も良くて、舞台から見ていて感動しました。
