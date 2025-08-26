「親と買い物に行くといつも言われるので…」“ファッション”にまつわるIS:SUE・YUUKIの悩みに山崎怜奈も共感

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送は、ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）のRINO（リノ）さんとYUUKI（ユウキ）さんが登場！ 7月9日（水）にリリースしたデジタルシングル「コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」などについて伺いました。

◆YUUKIが今ハマっているアイテムは？

れなち：今回の番組メッセージテーマが“夏のファッションチェック”なんですけど、IS:SUEのなかで一番ファッションに強い人は誰ですか？

RINO：みんなオシャレですよ。

YUUKI：私はハマったアイテムをとことん集めちゃうタイプで、今はサングラスにハマっているんですけど、親によく「目が2つしかないのに、どれだけ持ってるのよ！」って言われます（苦笑）。

れなち：わかります！ 私もスニーカーにハマっていたとき「あなたしか履かないのに！」って母親に言われていました（笑）。

YUUKI：だから、最近は1人で買い物に行きます。親と買い物に行くといつも言われるので（笑）。

れなち：（笑）。これからもめげずに集めてください！

◆新曲はグループ初の“ドラマ主題歌”

れなち：新曲「コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」はIS:SUE初のバラード曲なんですよね。バラードを歌うってどうですか？

YUUKI：レコーディングでマイクの前に立ったときは緊張しましたけど、没入の仕方が普段と違っていたり、どんどんトライしているうちにすごく楽しくなってきて。舞台で歌いながら曲とつながっていくような感覚もあって、学びがとても多かったです。

れなち：楽曲プロデュースを担当した☆Taku Takahashiさんは、レコーディングの現場にもいらしたのですか？

RINO：ご一緒させていただきました！ ☆Takuさんの前で歌うのはちょっと緊張したんですけど、優しくアドバイスしていただいて楽しくレコーディングすることができました。

れなち：さらに、この曲は現在放送中のドラマ「恋愛禁止」（読売テレビ・日本テレビ系）の主題歌になっていますが、実際にドラマで流れているのはご覧になりました？

RINO：はい！ 拝見させていただいています。ドラマもとても面白くて“いろんな愛の形があるんだな〜”って思いながら観ていると、気づいたら私たちの声が聴こえてくる感じで。流れてくるタイミングも毎回違うので、いつも新鮮な気持ちで聴いています。

◆アメリカでのライブで感動した出来事

れなち：今年の夏は、アメリカ・ロサンゼルスで開催された「KCON LA 2025」や茨城県・国営ひたち海浜公園でおこなわれた野外フェス「LuckyFes 2025」などに出演されて、大忙しじゃないですか？

YUUKI：ありがたいです。

れなち：ロサンゼルスはどうでした？

YUUKI：もう全部が最高でした！

RINO：めっちゃ楽しかったです！ 天候もカラッとしていて日本より過ごしやすく、お客さんも日本とは違った歓声と熱量で応援してくださって、私たちもたくさんのパワーとエネルギーをもらいました。

れなち：海外と日本では、お客さんのノリ方も全然違いますよね。

YUUKI：違いますね。絶対に私たちの曲を聴いたことがないはずなのに、まるで知っているかのように（笑）。リズム感も良くて、舞台から見ていて感動しました。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM