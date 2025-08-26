● DeNA 2 － 3 阪神 ○

＜17回戦・横浜＞

26日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA－阪神』で解説を務めた江本孟紀氏が、勝利した首位・阪神について言及した。

阪神は0－2の9回一死走者なしから中野拓夢が内野安打、森下翔太の中安で一、三塁とすると、佐藤輝明の犠飛で1点を返す。続く大山悠輔がライトへ第8号2ランで逆転に成功する。その裏登板した石井大智が一死満塁のピンチを招くも、三森大貴を遊直、神里和毅を中飛で試合を締めた。

江本氏は「本当に何度も言うようですけど、久々に痺れました。役者が揃っているにせよ、タイガースは強い。今日のゲームの展開を見たら、本当に今年は強いぞという戦い方でしたね」と絶賛。

さらに江本氏は「（先発）村上にしても2点くらいは、先発ピッチャーが点を取られるのはしょうがないですよ。劣勢から点を取れずにいきながらも、最後はホームラン、ピンチを逃れた石井のピッチングにしても、強いと言うのを証明した試合。野球の面白さが集約されましたからね。今日はダメだろうと思ったんだけど、この辺の執念、藤川監督をはじめ、ゲームが落ち着いている」と評価した。

2位・巨人が敗れたため、首位・阪神は優勝マジックが『14』となった。

（ニッポン放送ショウアップナイター）