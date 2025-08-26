kurayamisaka、1stアルバム表題曲を先行配信「kurayamisaka yori ai wo komete」

東京・大井町発の5人組ロックバンド kurayamisaka が、9月10日（水）にリリースする1stフルアルバム『kurayamisaka yori ai wo komete』から、表題曲を明日8月27日（水）0:00より先行配信することを発表した。

アルバムの幕開けを飾る本楽曲は、作品全体のテーマと決意表明を体現するナンバーで、1stフルアルバムの完成度を象徴する1曲に仕上がっている。さらに同日18:00にはリリックビデオの公開も決定。アルバムのキービジュアルに加え、ボーカル／ギター内藤さちによる手書き文字を用いたシンプルかつ力強い映像作品となっている。

◎清水正太郎コメント

1st album「kurayamisaka yori ai wo komete」より、1曲目が先行配信となりました。

タイトル曲なだけに、このアルバムを象徴するような力強い1曲となっています。

今回のアルバムは10年、20年先でも色褪せないように愛を込めた手紙、もしくは微かな希望を託したボトルメッセージのような音源にもなっているかと思います。

発売・配信開始された際には、また12曲通して聴いてくれたら、それが何よりうれしいです。

kurayamisaka 清水 正太郎

◎豪華仕様のフィジカル盤、初回特典はライブ音源

アルバム『kurayamisaka yori ai wo komete』は、LPがA式ダブルジャケット仕様、CDがスリーブケース仕様という豪華仕様でリリースされる。初回生産分には、今年2月にSHIBUYA CLUB QUATTROで行われた初ワンマン公演の模様を収めたボーナスライブCDが付属。

前作EP『kimi wo omotte iru』は発売直後にCD／LPとも即完売、特にLPは抽選再販のたびに販売数の10倍以上の応募が殺到し、現在も入手困難な状態が続いている。今回のフルアルバムも特典付きフィジカルを手に入れるには、事前予約が必須と言えそうだ。

◎全国ワンマンツアーは完売続出、フジロックでも話題に

このアルバムを携えた初の全国ワンマンツアーでは、一般発売と同時に仙台・福岡・大阪・川崎公演が即日ソールドアウト。7月にはフジロックのRED MARQUEEステージで圧巻のパフォーマンスを披露し、観客を熱狂させたばかりだ。ツアーへの期待はさらに高まっている。

※Rolling Stone Japanでは、1stフルアルバムの制作背景を語ったインタビューを近日公開予定

kurayamisaka 1st Full Album

『kurayamisaka yori ai wo komete』

2025年9月10日（水）リリース

再生・購入：https://lnk.to/kurayamisaka_yori_ai_wo_komete

【形態・価格】

LP（A式ダブルジャケット仕様）：￥6,200

CD（スリーブケース仕様）：￥3,500

※初回生産分のみ、bonus live CD

『kurayamisaka tte, doko? #4 -はじめての単独公演編-』付き（LP／CD共通）

kurayamisaka tte, doko? #6

「くらやみざかより愛を込めてツアー」

2025年9月27日（土） SENDAI FLYING SON ※SOLD OUT

2025年10月4日（土） SAPPORO BESSIE HALL

2025年10月11日（土） FUKUOKA Utero ※SOLD OUT

2025年10月24日（金） NAGOYA CLUB QUATTRO

2025年10月25日（土） UMEDA CLUB QUATTRO ※SOLD OUT

2025年11月9日（日） KAWASAKI CLUB CITTA' ※SOLD OUT

チケット料金：￥4,500（税込）

購入：https://eplus.jp/kurayamisaka/