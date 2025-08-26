前年は“1軍出場ゼロ”も…プロ野球、今季に故障から完全復活した選手6人

プロ野球 最新情報

プロ野球の世界では、故障がキャリアに大きな影響をもたらすことがある。故障による長期離脱でシーズンを棒に振る選手も少なくない。故障により選手生命が閉ざされる選手もいる一方、懸命なリハビリを乗り越え、一軍戦力になる選手も多く存在する。そこで今回は、昨季は一軍未出場も、今季は復活を遂げ、一軍戦力となっている選手を紹介したい。

森田駿哉（読売ジャイアンツ）

・投打：左投左打

・身長／体重：185cm／88kg

・生年月日：1997年2月11日

・経歴：富山商 - 法政大 - ホンダ鈴鹿

・ドラフト：2023年ドラフト2位（巨人）

即戦力と期待された昨季は、左肘の手術で一軍登板なしに終わった森田駿哉。プロ2年目の今季は、シーズン後半から貴重な一軍戦力となっている。

富山商時代には高校日本代表に選出されるなど、世代屈指の左腕と評された森田。しかし、法政大では1年時からリーグ戦デビューを果たしたものの、以降は故障に苦しんだ。

それでも、社会人野球のホンダ鈴鹿で着実に結果を残し、社会人5年目となる2023年ドラフト会議で読売ジャイアンツからドラフト2位指名を受けた。

ルーキーイヤーから一軍での活躍が期待されたが、春季キャンプ中に左肘を痛めてクリーニング手術を実施。長期離脱を余儀なくされ、実戦復帰は夏場となった。同年は二軍でも3試合の登板にとどまり、一軍デビューは果たせず。

今季も開幕からファーム暮らしが続いたが、7月下旬に一軍昇格。デビュー戦は味方の失策により、被安打0で敗戦投手となったが、8月6日のヤクルト戦では先発マウンドに上がり、6回無失点の好投でプロ初勝利を挙げた。

その後も先発ローテーションを回っており、チームの救世主となっている。

玉井大翔（北海道日本ハムファイターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／78kg

・生年月日：1992年6月16日

・経歴：旭川実 - 東京農業大北海道オホーツク - 新日鉄住金かずさマジック

・ドラフト：2016年ドラフト8位（日本ハム）

昨季は腰痛に苦しみ、プロ入り後初めて一軍登板なしに終わった玉井大翔。投球フォームを変更して迎えた今季は、再びブルペンを支える活躍を見せている。

2016年ドラフト8位で北海道日本ハムファイターズに入団すると、ルーキーイヤーから一軍のマウンドを経験し、プロ2年目にはリリーフとして一軍に定着。

2019年には自己最多の65試合に登板し、2勝3敗11ホールド、防御率2.61の好成績。2021年から3年連続50試合登板をクリアするなど、フル回転した。

しかし、昨季は春先に腰椎椎間板ヘルニアを発症。リハビリを経て夏場に復帰したが、本来の球威が戻らず。二軍でも17試合の登板で防御率4.96と低迷し、一軍未登板のままシーズンを終えた。

今季は腕を下げた投球フォームに変更。4月下旬に一軍へ合流すると、現時点で29試合登板、3勝2敗1セーブ13ホールド、防御率1.16をマーク。復活のシーズンを過ごしている。

湯浅京己（阪神タイガース）

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／82kg

・生年月日：1999年7月17日

・経歴：聖光学院高 - BC・富山

・ドラフト：2018年ドラフト6位（阪神）

昨季は国指定の難病・黄色靱帯骨化症を発症し、一軍未登板に終わった湯浅京己。それでも今季は、懸命なリハビリを乗り越えてブルペンの一角を担う活躍を見せている。

独立リーグ・富山GRNサンダーバースから2018年ドラフト6位で阪神タイガースに入団。プロ入り後は故障に苦しんだが、プロ3年目の2021年に一軍デビューにこぎ着けた。

翌2022年には59試合に登板し、45ホールドポイント（2勝43ホールド）、防御率1.09と大ブレイクし、最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得。2023年3月に開催された第5回WBCの日本代表にも選出され、世界一に貢献した。

しかし、同年のレギュラーシーズンはコンディションが整わず、わずか15試合の登板で防御率4.40と低迷。さらに昨季は、黄色靱帯骨化症手術もあり、一軍登板がないままシーズンを終えた。

今季は684日ぶりとなる一軍登板を果たすと、ここまで33試合登板、3勝4敗19ホールド、防御率2.15の好成績を残している。

古賀優大（東京ヤクルトスワローズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／83kg

・生年月日：1998年8月7日

・経歴：明徳義塾高

・ドラフト：2016年ドラフト5位（ヤクルト）

昨季は左半月板損傷の影響で、一軍出場がなかった古賀優大。今季は故障明けながら、一気に正捕手格に名乗りを挙げている。

明徳義塾高から2016年ドラフト5位で東京ヤクルトスワローズに入団。高卒2年目の2018年に一軍デビューを果たすと、2021年には2番手捕手として出場機会を増やし、54試合の出場で打率.224を記録した。

2023年には38試合の出場ながら、打率.294と打撃面で大きく飛躍。レギュラー奪取が期待された。

しかし、昨季は左膝の手術により、シーズンの大半がリハビリ生活に。9月下旬に二軍で実戦復帰したが、一軍未出場でシーズンを終えた。

それでも今季は、開幕から一軍に名を連ねると、スタメンマスクの機会を増やし、ここまで67試合出場、打率.280、2本塁打、11打点の好成績をマーク。リーグトップの盗塁阻止率.481と守備面でも大きな貢献を見せている。

このままヤクルトの正捕手として、確固たる地位を築きたいところだ。

入江大生（横浜DeNAベイスターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1998年8月26日

・経歴：作新学院高 - 明治大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（DeNA）

昨季は右肩の手術により、シーズンを棒に振った入江大生。今季は自己最速を更新する159キロを計測するなど復活を遂げ、チームの守護神に君臨している。

明治大から2020年ドラフト1位で横浜DeNAベイスターズに入団。ルーキーイヤーは先発起用されたが、4試合の登板で4敗、防御率7.85と思うような結果を残せなかった。

それでも、翌2022年はリリーフで飛躍を遂げ、57試合登板、5勝1敗10ホールド、防御率3.00の好成績をマーク。

しかし昨季は、右肩の違和感を訴えて春季キャンプ中に離脱。5月下旬に右肩のクリーニング手術を受け、残りのシーズンをリハビリに費やした。

今季はオープン戦終盤に一軍へ合流し、3月30日の中日戦でプロ初セーブを記録。そのまま守護神に定着した。

7月中旬に右上腕の神経障害によって離脱を余儀なくされたが、8月1日に一軍復帰。現時点で38試合に登板し、3勝2敗20セーブ2ホールド、防御率2.02と再びブルペンを支える活躍を見せている。

西口直人（東北楽天ゴールデンイーグルス）

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／83kg

・生年月日：1996年11月14日

・経歴：山本高 - 甲賀健康医療専門学校

・ドラフト：2016年ドラフト10位（楽天）

右肘の手術により、長期離脱を強いられていた西口直人。今季は支配下復帰を果たし、復活を印象付ける投球を見せている。

甲賀健康医療専門学校から2016年ドラフト10位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。プロ5年目の2021年にリリーフとして一軍に定着すると、翌2022年にはリーグ最多の61試合に登板し、4勝0敗30ホールド、防御率2.26の好成績を収めた。

だが、2023年は右肘の状態が整わず、同年9月に右肘内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を決断。オフに育成契約となった。昨季はシーズンの大半をリハビリに費やし、9月下旬にようやく二軍でマウンドに上がった。

今季は春季キャンプから猛アピールし、2月17日に支配下復帰。開幕一軍入りを果たし、ここまで41試合の登板で3勝1セーブ27ホールド、防御率0.68をマークしている。

また、150キロ超のストレートとフォークを武器に、奪三振率12.93と傑出した数字を残し、いまやブルペン陣の中心を担っている。

