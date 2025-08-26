大谷翔平 最新情報

米動画配信大手の『Netflix』は日本時間26日、2026年3月に開催予定の第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）について、大会側と日本での独占配信契約を結んだと発表した。この決定は多くのファンの驚きを呼んでいるが、前回大会の影響が大きかったようだ。米メディア『ハリウッドリポーター』が報じた。

2023年に行われた第5回大会は、日本では地上波と『Prime Video』で中継された。一方、Netflixが独占配信権を得た2026年は、現段階では地上波では見られない見込みとなっている。

今回の決定の背景について、同メディアは「日本はWBC契約の最適な市場となる可能性がある。ロサンゼルス・ドジャースのスター選手である大谷翔平が率いる日本チームは前回大会で優勝した。大谷は当時ロサンゼルス・エンゼルスのチームメイトだったマイク・トラウト外野手から三振を取り、近年で最も劇的な試合の結末の一つで大会を締めくくった。スポーツビジネスジャーナルによると、日本チームが戦った7試合のうち6試合は同国内で3,000万人以上の視聴者を集め、世帯シェアは米国のスーパーボウルに匹敵する数字だった。ちなみに、米国では決勝戦の平均視聴者数は500万人強だった」と指摘している。

日本では今年3月、東京で行われたドジャース対シカゴ・カブスの開幕戦における国内の平均視聴者数が、過去最多となる2500万人超を記録したことが報じられている。こうした熱の高まりも、今回の決定に至った一要因なのかもしれない。

