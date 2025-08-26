Reimsの記憶、ガレージの時間（その1）四灯と淡い空色｜マセラティ・メキシコと私設コレクション

フランスで最初の友人のひとり、ドミニクを再び訪ねた。出会いはもう25年前。アトランティックシティで知り合ったディディエがきっかけで、僕はフランスに移り住むことになった。当時、その彼の妻がドミニクだ。ディディエは残念ながら10年ほど前、40代で癌により他界した。

【画像】根っからの車好きのフランス人女性のコレクション。ガレージにはマセラティ・メキシコが！（写真28点）

ディディエに招かれて、ふたりの住むランスに通った頃のことを思い出す。ある日は、ドミニクが購入した Martini MW3 の納車日で、手伝いに来ていた友人の356に同乗し、ランス・グー・サーキット（Circuit de Reims-Gueux）を走った。女性がレーシングカーを買う――当時の僕には驚きだったが、ディディエの影響というより、ドミニク自身が根っからの車好きだっただけの話だ。

ランス・グーは1970年に閉鎖されるまでグランプリが行われた由緒あるサーキット。ドミニクは幼い頃から、同じく車好きの父に連れられて、草レースからグランプリまで毎週のように観に行ったという。人形に夢中になる年頃でも、彼女は車の玩具に夢中。地元サーキットの入場券やプログラムの切れ端、写真まで集めたコレクションは今も増え続けている。彼女を虜にしたのはファンジオで、やがて手紙やファクスでやり取りを交わす仲となり、後年はランス・グーについての本まで著した。

そんな彼女の自宅には小さなガレージがあり、数台の実車コレクションが眠る。再婚相手のジャン・ピエールは元整備士で、かつては地元のガレージ（修理・販売）を切り盛りした筋金入りの車好き。このガレージには彼との思い出が詰まっている。

今回は、その中からマセラティ・メキシコを紹介する。

ガレージには、レストア途中のメキシコが鎮座している。マセラティ・メキシコ は1966年のパリ・モーターショーで発表された2ドア4座のGTで、コーチワークはヴィニャーレ、デザインはヴィルジニオ・ヴァイロ。初代クアトロポルテ（AM107）のシャシーを短縮して用い、上品なラインに実用的な4シーターの居住性を与えたモデルだ。量産は1966～72年で、おおよそ 485台。心臓は90度V8のDOHCで、4.7L（およそ290PS）と4.2L（およそ260PS）を用意。キャブはウェーバー4連、トランスミッションは ZF製5速 もしくは ボーグワーナー3速AT。量産マセラティとして初めて”四輪ベンチレーテッド・ディスク”を備えた点も時代を先取っている。上級GTの王道らしく、エアコンや電動窓、木目のダッシュを備え、同時代のフェラーリ365 GT 2+2やアストンDB6と肩を並べるが、より渋く通好みの選択肢だ。

ドミニクの個体は 1969年式の”Mexico 4200（AM112）”。クラシケの技術・外観証明（N°40/2022）が付く正統な一台で、シャシー／エンジンともに AM112630。外装は ”Celeste Chiaro”（Salchi 106A20）、内装は ”Senape”（Connolly PAC.1775）。足元は ラッジ・ボッラーニ のワイヤー、ギアは ZF S5/20 の5速MT――資料だけ見ても、いかにも品の良い仕様だ。

このメキシコは、かつてジャン・ピエールが勤めていたガレージで販売した個体でもある。約30年が過ぎ、彼が当時の顧客の元を訪ねると、買ったはいいが興味を失い、ほとんど走らぬまま朽ちつつある姿で眠っていたという。見かねたジャン・ピエールは譲り受け、レストアを開始。まずはドアから手を入れた。途中経過は一目で分かる仕上がりだったが、そこで時が止まった。ジャン・ピエールの他界で、作業は中断を余儀なくされたのだ。

先日レポートしたランス自動車博物館の40周年イベントでも触れたとおり、ランスにはかつてサーキットがあり、今も車好きのコミュニティがしっかり息づいている。ドミニクは博物館の運営や地元クラブの活動にも関わり、その仲間たちがジャン・ピエールの遺志を受け継ぐ形で、現在このメキシコのレストアを引き継いでいる。いつの日か作業が終わり、”Celeste Chiaro” のボディがランスの街並みを滑るように駆け抜けるとき、ここでまた報告できることを切に願う。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI