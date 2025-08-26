ウルフアロン選手 ©SEIBU Lions

　ウルフアロン選手が26日、西武－日本ハム（ベルーナドーム）の試合前にセレモニアルピッチを行った。

　ウルフアロン選手は球団を通じ「今日のセレモニアルピッチは100点です！これまで3回始球式やセレモニアルピッチを経験しましたが、今日がいちばん真っ直ぐにボールを投げられました。新日本プロレスも埼玉西武ライオンズもマークに「ライオン」があるので、同じライオンとしてスポーツ界を盛り上げていけたらと思います」とコメントした。