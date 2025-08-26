コーエーテクモゲームスは8月25日、幕張メッセで9月25日〜28日に開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）に出展すると発表した。出展タイトルは『仁王3』『ゼルダ無双 封印戦記』『NINJA GAIDEN 4』で、会場では試遊台を設置するほか、開催を記念した新作グッズも公開している。

TGS2025にて試遊可能となる『仁王3』『ゼルダ無双 封印戦記』『NINJA GAIDEN 4』

試遊に加えて世界観を再現するブース展示や映像も展開

同社ブースでは、ダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作『仁王3』、ゼルダシリーズの外伝作品『ゼルダ無双 封印戦記』、高速忍者アクション『NINJA GAIDEN 4』の試遊に加え、各タイトルの世界観を再現したブース展示、大型モニターでの映像放映、ノベルティ配布などを予定している。

新作グッズは9月25日から28日までTGS会場の物販コーナー（Hall 9〜11）で販売され、10月3日から26日まではWeb通販サイト「KOEI TECMO SPOT Online Shop」や「ガストショップ」でも取り扱いが開始される。

ラインアップとしては『ソフィーのアトリエ2』や『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』といった作品の等身大タペストリーのほか、B2ダブルスエードタペストリー、B5アクリルプレート、ビッグアクリルフィギュア、アクリルマグネット、ミニキャラアクリルスタンド、クッションマスコット、アクリルコースター、トートバッグ、半立体A5アクリルプレート、フルグラフィックTシャツ、ロゴTシャツ、マウスパッドなどが用意される。

等身大タペストリー

B5アクリルプレート

紅の錬金術士と白の守護者 アクリルフィギュア

新作グッズの対象作品は「アトリエ」シリーズをはじめ、『真・三國無双 ORIGINS』、『DEAD OR ALIVE』、『仁王3』など幅広く、描き下ろしイラストを使用したアイテムも多い。

「アトリエ」シリーズ もちもちクッションマスコット

アクリルコースター

フルグラフィックTシャツ

トートバッグ

半立体A5アクリルプレート

ラバーマウスパッド

出展内容や新作グッズの詳細は、同社が開設したTGS2025特設サイトおよびTGS2025 新作グッズ特設ページで確認できる。