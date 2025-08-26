今日の運勢占い8月27日（水）12星座占いランキング第1位は双子座（ふたご座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月27日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月27日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？今日は、いろいろな人から褒められそう。嬉しいときは素直に表現すると良いでしょう。恋愛運も好調なので、気になる人がいるならば、週末のデートに誘ってみると良いかも。活発に過ごせる1日になりそう。今日は思いつきで行動しても上手くいくようです。とくに、誰かのためを思ってした行動は、物事が順調に進むことでしょう。夜は自分の好きなことをすると◎自分が尊敬している人から、たくさんのことを教えてもらえそう。学びが深まると、将来に対するモチベーションも上がるようです。大きな夢を描いてみるのもアリ。イメージしたものをノートにまとめておきましょう。パートナーや恋人との絆が深まりそう。お互いに誤解していたことが解消されるようです。スッキリとした気持ちで過ごせることでしょう。勉強や仕事が、ますますはかどりそう。年下の人や、きょうだい、ペットから癒やしがもらえそう。今日は普段よりも、のんびり過ごしてみると良いでしょう。リラックスしていると、アイデアも思いつきそう。いろいろと試して自分に合うものを見つけてみて。にぎやかな1日になりそうです。いろいろな人と交流を持つことで、自分の視野も拡がりそう。これまでのおこないを省みるのも◎ 今まで気づいていなかっただけで、あなたのことを大切に思ってくれていた人がいるようです。今日は、ちょっぴり贅沢がしたくなりそう。親友や恋人と一緒に過ごせる場合は、2人でリフレッシュするのも良いでしょう。話題のカフェなどに行くのも◎ 華やかな場所へ行くと運気アップ。家族との時間を大切にすると◎ 心と心のつながりを感じられると安心できるようです。自分の部屋の模様替えをするのもアリ。秋に向けて、部屋に飾っているものなどを変えてみると良いでしょう。仕事などやるべきことに追われて、バタバタと過ごすことになるかも。ちょっと大変かもしれませんが、やりがいはあるようです。全ての用事が済んだらリフレッシュするようにしましょう。さっぱりとした食事を取ると◎内面の整理をすると良い日。何かモヤモヤするならば、原因をしっかり見つめるようにしましょう。良い案など浮かばない場合は、神社仏閣など神聖な場所へでかけてみると良いかも。夏の疲れが出てくるタイミングなので、あまり無茶はしないようにしましょう。自分に合うエクササイズなどを探してみると良いかも。季節の野菜や果物を食べると身体も喜ぶようです。なんだか上手くいかない場合は、日を改めたり別の方法を試したりしましょう。今日は、こだわりすぎないほうが良いかも。好きな映画やラジオ番組などを楽しんで、感情を発散させると◎トイレや洗面所などを清潔に保つようにすると運気アップに。自分のライフスタイルに合った掃除方法などを見つけていくと良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。