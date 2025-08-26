中日ドラゴンズ・辻本倫太郎、2軍戦で9回2死から3ランを放つ！

プロ野球 最新情報

中日ドラゴンズの辻本倫太郎は26日、阪神タイガースとの二軍戦に途中出場。9回の第2打席で本塁打を放った。



中日は2－7と大きく阪神にリードを許して9回裏を迎えた。阪神のマウンドにはこの回から漆原大晟が上がった。







中日は簡単に2死となってしまうが、四球やエラーなどで1点を返し、なおも2死二、三塁で打席に辻本が立った。



漆原は3球続けてストレートを投じるが全て外れてしまい、カウントは3－0。絶好のバッティングカウントからの4球目はまたもストレートだった。



辻本が待ってましたとばかりに鋭く捉えると、打球は一直線にレフトスタンド後方へと消えていった。



しかし反撃も及ばず、試合は6－7で惜しくも中日は敗れた。



辻本は広い守備範囲を活かした守備を売りとするが、積極果敢さを打撃でも発揮して一軍争いに割って入りたい。









【動画】辻本倫太郎、勝負強さとパンチ力を発揮した本塁打がこれだ！

土壇場の一発



パンチ力を見せつけた💪

辻本倫太郎 1点差に迫る第3号3ラン



