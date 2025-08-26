大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野レギュラー格のマイケル・コンフォート外野手の打撃不振が続いている。デーブ・ロバーツ監督は長らく我慢の起用を続けてきたが、とうとう起用を打ち切る可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

コンフォートは日本時間26日試合前時点で今季打率が.183、8月の月間打率が.113と、復調の兆しは全くと言っていいほど見えてきていない。

同メディアは「MLBインサイダーのケン・ローゼンタール記者によると、コンフォートは故障者リスト（IL）から選手が復帰するため、ロースター枠を失う可能性があるという。キケ・ヘルナンデス内野手、キム・ヘソン内野手、マックス・マンシー内野手、トミー・エドマン外野手は、今後数週間以内にチームに復帰すると予想されている」としつつ、「故障者の復帰により、コンフォートのロースター入りが危ぶまれている。春季キャンプでデーブ・ロバーツ監督が起用を決めるも、打率.183、OPS.606と低迷している」というローゼンタール記者の見解を紹介。

続けて、「チームはコンフォートに多額の投資をした。金銭面だけでなく、シーズンの大半を彼に打撃の調子を掴むための時間として与えたのだ。だが、状況は改善していないため、熾烈な地区首位争いの中、いくつかの重要な決断を迫られることになるだろう」と記している。

