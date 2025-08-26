26日（火）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対ヤクルト戦。DeNAの先発投手は篠木健太郎、対するヤクルトの先発投手は丸山翔大。

DeNAは2回表、先制に成功。松尾汐恩、フォードの連打で無死一・三塁とし、関根大気が犠牲フライを放ち1点を挙げた。

3回表、度会隆輝の二塁打などで二死一・二塁とし、井上絢登の適時打で1点を追加。2対0とした。

4回表、松尾汐恩、関根大気、知野直人の安打などで一死満塁とし、東妻純平が犠牲フライを放ち1点を追加。リードを3点とした。

5回裏、好投を続ける篠木は、この回もヤクルト打線にヒットを許さず、ノーヒットノーランを続ける。

6回表、関根大気が四球で出塁後、知野直人の送りバントで二塁へ進塁するなど一死二塁とし、東妻純平の適時二塁打で1点を追加。4点のリードとなった。

篠木は5回71球、無安打、3四球、無失点で降板。6回裏からは2番手・橋本達弥が投入される。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

7回表、森敬斗、井上絢登の連打などで一死一・二塁とし、松尾汐恩の内野ゴロの間に二塁ランナーがホームにかえり1点を追加。5対0とした。

5点リードの9回裏、マウンドに上がったのは5番手の堀岡隼人。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

DeNAはヤクルトに5対0で勝利した。

