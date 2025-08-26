長距離レースの終盤、突然襲いかかる足のつりや、原因不明のパフォーマンス低下、そして内臓トラブルに、もう悩まされるのは終わりにしませんか？あなたのスポーツにおける水分・エネルギー補給の常識が、今、劇的に変わるかもしれません。

パフォーマンスを劇的に変える！日本初上陸「プレシジョン」の秘密

この度、世界中でアスリートから絶大な支持を得ているイギリス発祥の電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション） 」が、いよいよ日本に本格上陸します！その記念すべき舞台は「2025佐渡国際トライアスロン大会」。

プレシジョンは単なる「電解質ドリンク」の枠を超え、一人ひとりの身体に合わせた科学的な補給戦略を提供する、まさに革命的なブランドです。あなたの努力を水の泡にしない、真のパーソナライズ補給が、ついに日本のスポーツシーンに登場します。

あなたの「汗」は唯一無二！パーソナル補給がパフォーマンスを左右する理由

私がプレシジョンに最も注目したのは、「汗で失われるナトリウム量は、個人差が12倍以上ある」という衝撃の事実です。一般的なスポーツドリンクが「万人向け」に作られているのに対し、それではあなたの身体に本当に合った補給ができているとは限りません。汗の量や含まれるナトリウム濃度は、人によって大きく異なるため、適切な補給をしないと、せっかくの努力も無駄になってしまうのです。

プレシジョンは、この個人差に着目し、独自の「汗体質分析（スウェットテスト） 」を通じて、あなたに最適なエネルギーと水分補給のプランを提案します。これは、現在のスポーツ補給市場において世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービス。

科学的戦略「電解質ローディング」とは？

「電解質ローディング」とは、レース前に適切なナトリウムを体内に蓄えることで、より効率的に水分を吸収し、体内の水分バランスを保つための戦略です。プレシジョンの製品は、この電解質ローディングから、レース中のエネルギー補給、そして回復まで、一貫したサポートを可能にします。

適切なナトリウム摂取は、糖質のエネルギー変換をスムーズにし、足のつりやけいれん、内臓トラブルといった、アスリートを悩ませる問題を根本から解決に導く可能性を秘めているのです。

プレシジョンの強力なラインナップ：戦略的補給で差をつける

「2025佐渡国際トライアスロン大会」では、プレシジョンの代表的な製品が特別価格で手に入ります。あなたのレース戦略を支える、そのラインナップを見ていきましょう。

1. 電解質タブレット：PH1500タブレット

ものナトリウムを含有！

レース前の電解質ローディングに最適。

1錠約12kcalと低カロリーなので、カロリー摂取を抑えたい時にも。

500mlの水に1錠でナトリウム750mg、1000mlに2錠で1500mgを摂取できます。

2. 電解質パウダー：PH500 / PH1000 / PH1500パウダー

少しの糖質入りで、水分補給をさらに促進。

便利な一回分パックで、持ち運びにも便利。

: スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。: スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。: スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量。

汗で失われるナトリウム量に合わせて、最適な濃度のパウダーを選べるのが魅力です。

3. エネルギー補給ジェル：PF30ジェル / PF30カフェインジェル

マイルドな柑橘系の味で、レース中でも飽きずに摂取しやすい。

飲みやすいトロトロしたのど越しで、水分と同時にスムーズに補給できます。

: 1袋で30gの炭水化物（120kcal）を補給。: 1袋で120kcalに加え、も含有。集中力を維持したい時に役立ちます。

トライアスロンのような長時間競技では、これらの製品を戦略的に組み合わせることが完走、そして好成績へと繋がる鍵となるでしょう。

トップアスリートも信頼！「プレシジョン」の確かな実力

プレシジョンは、すでに多くのトップアスリートに支持されています。「2025佐渡国際トライアスロン大会」には、プレシジョンがサポートする星大樹選手や平柳美月選手（ひらめ。） が出場予定です。特に平柳選手は佐渡国際トライアスロンでAタイプ・Bタイプともに優勝経験を持つ実力者。

彼女をゲストに迎えた「佐渡国際トライアスロン補給対策！プレシジョンオンラインセミナー」も公開されており、長時間レースを戦い抜くための“補給戦略”や、暑い佐渡で気をつけるポイント、おすすめアイテムなど、実践的な情報が満載です。トップ選手がその身をもって効果を証明しているというのは、何よりも信頼の証と言えるでしょう。

佐渡大会で体験！お得に手に入れるチャンスと賢い購入方法

この画期的なプレシジョン製品をいち早く体験できる絶好のチャンスが、「2025佐渡国際トライアスロン大会」の現地ブースです。

出展期間:

* 2025/9/4(金) 10:00～16:00

* 2025/9/5(土) 10:00～17:00

会場:

アミューズメント佐渡駐車場 PF＆Hブース

ここでは、試飲・試食ができるだけでなく、各商品が10～15％OFFの特別価格で販売されます。さらに、セット商品購入の方にはPH500パウダーを1袋プレゼントという嬉しい特典も！

「自分の汗体質が分からない…」という方もご安心ください。まずは現地で試飲・試食をして、その味や使用感を確かめるのがおすすめです。そして、もしプレシジョンに興味を持ったら、ぜひTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」を活用してみてください。自分に最適な補給プランを見つけることが、パフォーマンス向上の第一歩です。

大会に行けない方も安心！オンラインでの購入

大会に参加できない方も、プレシジョンはオンラインで手に入れることができます。自分の身体に本当に合った補給を行うことで、足のつりや疲労困憊といったトラブルを防ぎ、結果としてトレーニングの質やレースでのパフォーマンスを大きく向上させることができます。この「パーソナライズされた補給戦略」への投資は、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

スポーツ補給の未来を拓く、株式会社トータルヘルスコンサルティング

プレシジョンを日本に紹介しているのは、株式会社トータルヘルスコンサルティングです。スポーツ関連事業から食品輸入、歯科医療、サプリメント事業まで多岐にわたる事業を手掛けるこの会社は、健康とパフォーマンス向上に対する深い知見を持っていることがうかがえます。

彼らがプレシジョンという世界でも類を見ない科学的アプローチを持つブランドを導入したことは、日本のスポーツ栄養学、そしてアスリートの補給戦略に新たな風を吹き込むことでしょう。単に製品を提供するだけでなく、「汗体質分析」という独自サービスを通じて、アスリート一人ひとりの潜在能力を最大限に引き出すサポート体制を構築しているプレシジョン。これは、従来の「とりあえず飲んでおく」補給から、「データに基づいた最適な戦略」へと、スポーツ補給のあり方を進化させるものです。

まとめ：あなたのパフォーマンスは「知る」ことから始まる

「2025佐渡国際トライアスロン大会」で日本初上陸を果たす「Precision Fuel & Hydration」。これは、単なる新しいドリンクではありません。あなたの身体を深く理解し、そのポテンシャルを最大限に引き出すための、パーソナルなパートナーとなる可能性を秘めています。

足のつりや内臓トラブルに悩むアスリート、より高いパフォーマンスを目指したいランナー、サイクリスト、そしてトライアスリートの皆さん。ぜひこの機会に、プレシジョンの科学的なアプローチと、その製品群を体験してみてください。

あなたのスポーツ人生が、きっと新しいステージへと駆け上がることでしょう。

