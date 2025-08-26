ドジャース・ベッツ、三遊間深い位置からの遠投でファインプレー！

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が「1番・DH」で出場した25日（日本時間26日）のシンシナティ・レッズ戦。7回にドジャースの遊撃手、ムーキー・ベッツのファインプレーが見られた。





5－0とドジャースがレッズをリードして迎えた7回表。







ドジャース先発のエメ・シーハンはこの回も2死無走者とし、迎える打者はケブライアン・ヘイズ。



ヘイズは初球のスライダーを引っ張って強振してきた。打球は三遊間を破りそうなところに飛んだが、遊撃手のベッツが横っ飛びで止めると、すぐに体勢を整えて一塁に大遠投。



これがファーストのフレディ・フリーマンのミットに見事収まり、ファインプレーで3アウトとなった。これに対し、ベッツはガッツポーズで喜びを表した。



ベッツはかつて、外野で6回のゴールドグラブ賞に輝いた名手。ドジャースではチーム事情で内野の要である遊撃にコンバートされている。

捕手を除き最も難しいポジションとされる遊撃にしっかりと対応し、実戦で好プレーを見せられるベッツの存在が光ったプレーだった。

試合はドジャースがレッズに7－0で大勝。この日の大谷は3打数0安打だった。

