大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、7月末が期限だったトレード市場で先発のダスティン・メイ投手を放出した。今季成績がパッとしなかったこと、先発ローテーションが人員過多だったことなどが要因とされているが、フロントの判断は裏目に出たのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

メイはボストン・レッドソックスに放出される前までは、19登板、6勝7敗、防御率4.85といった数字にとどまっていた。一方、移籍後は3登板、1勝2敗、防御率2.87と安定感を取り戻しつつある。

同メディアは「ドジャースファンは、メイがレッドソックスへのトレードで目覚めたのを見て喜ぶことはできないだろう。彼はボストンに入団して以来、15回2/3イニング（3回の先発）で防御率2.87を記録しているが、これはドジャース時代に記録した防御率4.85（104回）とは大きく異なる」と言及。

続けて、「ドジャースは今季を通じて投手陣を次々と入れ替えており、メイが務めるはずだったスイングマン・緊急先発の役割をまだ埋めることができていないようだ。どういうわけかロサンゼルスではうまくいかなかったメイが、ボストンではずっと落ち着いているのを見ると、ドジャースが全力を尽くしたにもかかわらず少しもどかしい」と記している。

