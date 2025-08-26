リヴァプールは現地時間25日に行われたプレミアリーグ第2節でニューカッスルと対戦し、3－2で競り勝った。

開幕2連勝を目指し敵地『セント・ジェームズ・パーク』に乗り込んだリヴァプールは、35分にライアン・フラーフェンベルフが強烈なミドルシュートを突き刺して先制に成功すると、後半開始直後にはウーゴ・エキティケが追加点をマーク。しかし、数的不利のニューカッスルも必死に食い下がり、57分にブルーノ・ギマランイス、88分にウィリアム・オスラがネットを揺らして試合を振り出しに戻す。

このままドロー決着かと思われた90＋10分、敵陣右サイドで細かくパスを繋ぎモハメド・サラーがゴール前にラストパスを送ると、ファーサイドで待ち構えていたのは4分前に投入されたばかりのリオ・ングモハ。ドミニク・ソボスライがスルーしたボールを右足でゴール右隅に蹴り込み、値千金の決勝ゴールをマークした。リヴァプールは4－2で勝利したボーンマス戦に続き、開幕2連勝を飾っている。

リヴァプールを救ったングモハだが、「16歳361日」でのゴールはクラブ史上最年少記録かつプレミアリーグ史上4番目に若い記録とのこと。また、データサイト『Opta』や『Squawka』によると、プレミアリーグの試合で16歳の選手が決勝点を決めたのは、2002年10月の元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏（当時：エヴァートン）に次いで史上2例目だという。

新星の一撃によって勝ち点「3」を積み上げたリヴァプール。現地時間31日に行われる第3節では、同じく2連勝中のアーセナルを本拠地『アンフィールド』に迎える。

リヴァプールとプレミアリーグの最年少得点記録は以下の通り。

◼︎リヴァプール

1位 リオ・ングモハ（16歳361日）

2位 ベン・ウッドバーン（17歳45日）

3位 カイデ・ゴードン（17歳96日）

4位 マイケル・オーウェン（17歳143日）

5位 ジョーダン・ロシター（17歳183日）

◼︎プレミアリーグ

1位 ジェームズ・ヴォーン（16歳270日）

2位 ジェイムズ・ミルナー（16歳356日）

3位 ウェイン・ルーニー（16歳360日）

4位 リオ・ングモハ（16歳361日）

5位 セスク・ファブレガス（17歳114日）

