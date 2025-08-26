まるで遊撃手！ハンター・グリーン、ドジャース戦で華麗な好プレーを披露

　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が25日（日本時間26日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH」で出場している試合。3回にレッズのハンター・グリーンの好守備があった。

 
　レッズは1点をドジャースに先制され、なお迎えた3回に無死一、二塁のピンチを招く。
 

 
　レッズ先発のグリーンに対するバッターは2番のムーキー・ベッツ。
 
　100マイル越えのストレートとスプリットの2球で追い込んだグリーン。続く3球目のスライダーに対して、ベッツは何とか合わせた形で当てただけの打球を返す。
 
　これが投手脇を抜けて内野安打になりそうなところだったが、投球後にグリーンが見事なグラブ使いで打球を収めると、華麗な身のこなしで二塁転送。
 
　1－4－3の投手併殺プレーが成立し、ピンチを切り抜けた。
　しかし、中盤にかけて追加点を奪われ、レッズは0－7で敗戦。対するドジャース・大谷翔平はこの日、3打数0安打の成績に終わった。
【動画】まるで遊撃手、グリーンの華麗な投手守備がこちら！
MLBの公式Xより
 

 

Hunter Greene turns a behind-the-back double play! 😤

— MLB (@MLB)

