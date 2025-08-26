まるで遊撃手！ハンター・グリーン、ドジャース戦で華麗な好プレーを披露

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が25日（日本時間26日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH」で出場している試合。3回にレッズのハンター・グリーンの好守備があった。





レッズは1点をドジャースに先制され、なお迎えた3回に無死一、二塁のピンチを招く。







レッズ先発のグリーンに対するバッターは2番のムーキー・ベッツ。



100マイル越えのストレートとスプリットの2球で追い込んだグリーン。続く3球目のスライダーに対して、ベッツは何とか合わせた形で当てただけの打球を返す。



これが投手脇を抜けて内野安打になりそうなところだったが、投球後にグリーンが見事なグラブ使いで打球を収めると、華麗な身のこなしで二塁転送。



1－4－3の投手併殺プレーが成立し、ピンチを切り抜けた。

nbsp;

しかし、中盤にかけて追加点を奪われ、レッズは0－7で敗戦。対するドジャース・大谷翔平はこの日、3打数0安打の成績に終わった。

nbsp;











【動画】まるで遊撃手、グリーンの華麗な投手守備がこちら！

MLBの公式Xより











Hunter Greene turns a behind-the-back double play! 😤

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】