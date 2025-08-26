「世界のベストレストラン 50」1位のシェフ、マッシモ・ボットゥーラの特別レストランが大阪で！

現在開催中の大阪・関西万博を記念し、「Top Chef in OSAKA 2025」と題した食のイベントが2025年9月9日(火)～14日(日)の間ホテルニューオータニ大阪にて開催される。これは、国内外から大阪を訪れる人々に大阪の観光資源や都市魅力を紹介する「大阪来てな！キャンペーン」の一環としての期間限定レストランイベントとなっており、世界的なシェフによって地元大阪産の食材を活用した特別なメニューが提供される。

【画像】予約の取れないレストラン「オステリア・フランチェスカーナ」のオーナーシェフ、マッシモ・ボットゥーラ氏（写真4点）

今回腕をふるうシェフは、世界のベストレストラン50で2016年、2018年の2回にわたり1位に輝いた、世界で最も予約の取れないレストランのひとつ「オステリア・フランチェスカーナ」のオーナーシェフ、国連環境計画親善大使SDG推進大使マッシモ・ボットゥーラ氏だ。

極上のメニューが堪能できる6日間。マッシモ氏の手にかかると、大阪産の食材からどんな特別な料理が生まれるのか、楽しみだ。

「Top Chef in OSAKA 2025」開催概要

主催 ：大阪府・大阪市・大阪来てなキャンペーン実行委員会

特別協力：ホテルニューオータニ大阪

実施期間：2025年 9月9日(火)～14日(日)、6日間 ランチ・ディナー2回/日

実施場所：ホテルニューオータニ大阪 フランス料理「SAKURA」(18F)

住所 ：〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1

価格(税込・サ込)：10万円(予定) ※ランチ・ディナー同額

アルコールペアリング+35,000円

ノンアルコールペアリング+15,000円

＊イベント概要は発表時点の予定であり変更される可能性がございます。

予約ページ：https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/sakura/osteria-francescana/

マッシモ・ボットゥーラ氏 (Massimo Bottura)

・オステリア・フランチェスカーナ オーナーシェフ

・「Food for Soul」創設者

・国連環境計画(UNEP)親善大使

・国連SDG推進大使

受賞歴：

・2012年Osteria Francescana 3つ星ミシュラン獲得

・2019年Gucci Osteria Firenze 1つ星ミシュラン獲得

・2020年Osteria Francescana 3つ星ミシュランおよびミシュラン・グリーンスター獲得

・2021年Gucci Osteria Los Angeles 1つ星ミシュラン獲得

・2022年Gucci Osteria Tokyo 1つ星ミシュラン獲得

・2024年Casa Maria Luigia 三つ星ミシュランキー獲得 Al Gatto Verde 1つ星ミシュランおよびミシュラン・グリーンスター獲得

・2025年 Woodford Reserve Icon Award 2025(The Worlds 50 Best Restaurants) 受賞Forbes「最も影響力のある25人のシェフ」入り、特別賞「Il Maestro」受賞