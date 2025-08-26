マリナーズ・ローリーがメジャー最速50号！捕手の最多本塁打記録を更新

メジャーリーグ 最新情報

シアトル・マリナーズのカル・ローリーは25日（日本時間26日）、本拠地T-モバイルパークで行われているサンディエゴ・パドレス戦に「2番・DH」で出場。第1打席で、大台に乗る第50号本塁打を放った。





前日のオークランド・アスレチックス戦で48、49号を放ったローリー。この時点で2021年にサルバドール・ペレスが記録した捕手による最多本塁打記録を更新していた。







その勢いはこの試合でも止まらなかった。第1打席、マリナーズ先発左腕JP・シアーズに対し、スイッチヒッターのローリーは右打席に入る。



フルカウントからの8球目、インローに来たストレートをローリーが完璧に振りぬく。



打球は凄まじい速さで投手優位とされるT-モバイルパークの最上段に突き刺さった。



圧巻の今季50号で、自身が樹立した捕手の最多本塁打記録を更新するとともに、リーグの本塁打王争いで2位のアーロン・ジャッジに10本差をつけ独走状態に入った。



スイッチヒッターのシーズン記録は1961年にミッキー・マントルがマークした54本塁打。ローリーは残り4本とし、新記録達成に期待がかかっている。

