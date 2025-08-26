大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、キケ・ヘルナンデス内野手が7月上旬から肘の炎症で戦線離脱している。一時は今季絶望の可能性もあったが、順調にリハビリが進み、シンシナティ・レッズ戦から復帰できる可能性が浮上した。米メディア『モーターサイクル・スポーツ』のセルジェイ・マディソン記者が言及した。

ヘルナンデスは、ドジャースの3Aオクラホマシティでリハビリ出場を開始しており、すでに二塁打や打点を記録する活躍で、潜在能力の高さを示している。試合では指名打者（DH）と外野手を交互に務め、安定したパフォーマンスを見せている。

ヘルナンデスの複数ポジションをこなせる能力により、ドジャースは彼の復帰後にラインナップを戦略的に組み替えることが可能になるかもしれない。特にマイケル・コンフォート外野手の代役としてスタメン出場し、より生産的な打撃と信頼できる守備を見せると推測されている。

待望のヘルナンデスの復帰についてマディソン氏は「ドジャースがレッズとの連戦に備える中、彼の復帰は転機となる可能性があり、慣れ親しんだ存在として打線に必要不可欠な活気をもたらすだろう。チームは彼がシーズン終盤の重要な時期に勢いを回復する手助けをしてくれることを期待している」と言及した。

