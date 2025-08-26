夏の終わり――などは程遠く、まだまだ暑い日が続く今日この頃。連日続く酷暑に疲れがたまりにたまっている方も多いのではないでしょうか。

そんな疲れた現代人に、あの国民的アイスがこんな癒しを届けてくれました。

ロッテ雪見だいふくの公式Xアカウント(@yukimi_lotte)に投稿されたこちらの動画。ただただ雪見だいふくが流れていくだけのシンプルな動画ですが、雪化粧をまとう前のつるんとした雪見だいふくたちが一定のペースで進んでいく様子がなんだかずーっと見ていられるんです。

この投稿を見た人からも、「どの子が我が家に来てくれるのかなぁ〜」「好きです…（突然の告白）」「愛おしいです」「ちょっと雪見だいふく買いに行ってきます。」と、みなさん雪見だいふくたちに癒された様子。

また、貴重な製造工程の雪見だいふくが見ることができて、「雪化粧前はこんなにツヤツヤなのね」「お化粧前の雪見だいふく見れて嬉しい」といった声も見られました。

まだまだ週前半、疲れた時は冷たいアイスでひと休みしてくださいね。