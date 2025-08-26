○ メッツ 13 － 3 フィリーズ ●

＜現地時間8月25日 シティ・フィールド＞

メッツの千賀滉大投手（32）が25日（日本時間26日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発。5回途中6安打3失点で降板し、今季8勝目はお預けとなった。

初回、先頭のターナーにいきなり左中間突破の三塁打を許すと、続くシュワバーの二ゴロで三走・ターナーが生還。打者ふたりで先制を許した。3回は一死からシュワバーに四球を与えると、続くハーパーには右前打を許し、送球間にそれぞれ進塁され一死二、三塁のピンチ。4番・リアルミュートは空振り三振に仕留め二死まで漕ぎつけたが、続くボームに右前2点適時打を浴び0－3となった。

4回は先頭から内野安打と四球で無死一、二塁としたが、ここは後続を退け無失点。しかし、3－3の同点に追いついてもらった直後の5回、先頭のリアルミュートに死球を与えてしまい、ここで降板となった。

4四死球を記録するなど制球に苦しみ、4回0/3で93球、6安打3失点、4奪三振の登板結果。防御率は2.73となり、これで右太もも痛から復帰して以降、8試合連続白星なしとなった。

メッツは打線が奮起し、終わって見れば14安打13得点の猛攻で同地区首位のフィリーズに逆転勝ち。今季の通算成績は70勝61敗で貯金9となり、ポストシーズン進出圏内となるワイルドカード3位の座を守った。