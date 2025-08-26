「2被弾が致命傷に」菅野智之が6回4失点で6敗目！　6奪三振も5回に逆転許…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズの菅野智之投手は、25日（日本時間26日）に行われたボストン・レッドソックス戦で登板し、6回投げて6安打4失点2四球6奪三振の成績を残した。2被弾に沈んだと、米メディア『カムデンチャット』が報じている。

菅野は初回からロマン・アンソニー外野手にソロホームランを打たれて1点を失ってしまう。それでも2回から立て直し、4回までは追加点を許さず。しかし、5回には一死1、2塁のピンチからジャレン・デュラン外野手にスリーランホームランを打たれる。2被弾はあったが、その後6回を三者凡退に抑えたところで降板した。

この結果を踏まえ、同メディアは「MASNの実況席が、今月の菅野は本当に良いね。ホームランもほとんど打たれていないと話していた矢先、アンソニーに先制ソロを浴びた。これは実況を恨むべきかもしれない。菅野はこの日、制球に苦しみ、2発の被弾が致命傷となった。アンソニーの一発の後、4回までは抑えたが、5回にデュランの逆転3ランを許し、3-1のリードが一気にひっくり返った。オリオールズ打線は得点圏で8打数1安打と沈黙し、嫌な敗戦となった」と伝えている。

