大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、7月末が期限だったトレード市場で目立った動きを見せなかった。その影響からか、早くも今オフのトレード案が浮上しつつあるが、ニューヨーク・ヤンキースのデビン・ウィリアムズ投手も有力候補と目されているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

現在30歳のウィリアムズは日本時間25日時点で55登板、3勝5敗9ホールド18セーブ、防御率5.01といった数字を残しているリリーフ右腕。昨オフにミルウォーキー・ブルワーズからヤンキースへ移籍したが、ドジャースも獲得を狙っていたとされている。

同メディアは「ウィリアムズは今季終了後にフリーエージェント（FA）となるが、ヤンキースが彼を引き留める可能性はほぼない。彼は今のところ、どこかのチームと契約する理由を説得力のある形で示してはいないが、ファンサイデッドのロバート・マレー記者はFAでウィリアムズのキャリアを救い、ヤンキースに恥をかかせる可能性があるチームの一つとしてドジャースを挙げている」と言及。

続けて、「ドジャースがウィリアムズと契約するなら、おそらく非常に低価格の移籍金で獲得できるだろう。しかも、マイケル・コペック投手とカービー・イェーツ投手が今オフFAになる時期と重なる。元ヤンキースはニューヨークを去ると突然再び偉大な選手になる傾向があるので、ウィリアムズにも同じことが当てはまるかもしれない」と記している。

