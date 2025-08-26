ブラジルサッカー連盟（CBF）は25日、来月のFIFAワールドカップ26南米予選に臨む同国代表メンバーを発表した。

熾烈な南米予選で苦戦を強いられながらも、第16節終了時点で勝ち点「25」を積み上げ、23大会連続23度目のワールドカップ本大会出場を決めたブラジル代表。かつてミランやチェルシー、レアル・マドリードなど欧州屈指の名門を率いたカルロ・アンチェロッティ監督の就任後は、ここまで1勝1分という成績を収めている。

FIFAワールドカップ26南米予選は来月の2試合をもって全日程が終了。現在3位につけるブラジル代表は現地時間4日にホームでチリ代表、5日後にはアウェイでボリビア代表と対戦する。

アンチェロッティ監督はGKアリソンやDFマルキーニョス、MFカゼミーロ、FWハフィーニャらお馴染みのメンバーを招集し、ルーカス・パケタは代表復帰となった。一方、累積警告により1試合出場停止のFWヴィニシウス・ジュニオールに加え、GKエデルソンやFWロドリゴらは招集外となっている。

今回発表されたブラジル代表のメンバー23名は以下の通り。

▼GK

アリソン（リヴァプール／イングランド）

ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）

ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

▼DF

アレクサンドロ（リール／フランス）

アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）

ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ヴァンデルソン（モナコ／フランス）

ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

▼MF

アンドレイ・サントス（チェルシー／イングランド）

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）

ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）

▼FW

エステヴァン（チェルシー／イングランド）

ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）

ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）

カイオ・ジョルジ（フラメンゴ）

ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）