ブラジルサッカー連盟（CBF）は25日、来月のFIFAワールドカップ26南米予選に臨む同国代表メンバーを発表した。
熾烈な南米予選で苦戦を強いられながらも、第16節終了時点で勝ち点「25」を積み上げ、23大会連続23度目のワールドカップ本大会出場を決めたブラジル代表。かつてミランやチェルシー、レアル・マドリードなど欧州屈指の名門を率いたカルロ・アンチェロッティ監督の就任後は、ここまで1勝1分という成績を収めている。
FIFAワールドカップ26南米予選は来月の2試合をもって全日程が終了。現在3位につけるブラジル代表は現地時間4日にホームでチリ代表、5日後にはアウェイでボリビア代表と対戦する。
アンチェロッティ監督はGKアリソンやDFマルキーニョス、MFカゼミーロ、FWハフィーニャらお馴染みのメンバーを招集し、ルーカス・パケタは代表復帰となった。一方、累積警告により1試合出場停止のFWヴィニシウス・ジュニオールに加え、GKエデルソンやFWロドリゴらは招集外となっている。
今回発表されたブラジル代表のメンバー23名は以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
▼DF
アレクサンドロ（リール／フランス）
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）
ドグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ヴァンデルソン（モナコ／フランス）
ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
▼MF
アンドレイ・サントス（チェルシー／イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
▼FW
エステヴァン（チェルシー／イングランド）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）
カイオ・ジョルジ（フラメンゴ）
ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）