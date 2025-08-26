レヴァークーゼンが元スペイン代表MFルーカス・バスケスの獲得に迫っているようだ。25日、イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

FIFAクラブワールドカップ2025終了後にレアル・マドリードを退団し、無所属の状態が続いていたバスケスだが、新天地はレヴァークーゼンになるようだ。移籍市場に精通するロマーノ氏は、移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともに、ここ数時間で交渉が急速に進展しフリートランスファーでの加入で合意に達したと指摘。すでにメディカルチェックも実施済みで、現地時間26日に契約が締結される予定だという。

現在34歳のバスケスはレアル・マドリードの下部組織出身で、エスパニョールへのレンタルから復帰した2015－16シーズンにトップチームデビューを飾った。左右のウイング（WG）や右サイドバック（SB）を主戦場に、クラブ通算で公式戦通算402試合に出場し38ゴール73アシストをマーク。5度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含め、合計23個のタイトルを獲得した。

バスケスの加入が決定的となったレヴァークーゼンは2023－24シーズンに史上初のブンデスリーガ無敗優勝を成し遂げたものの、当時の主力メンバーが今夏に次々と流出。ドイツ代表DFヨナタン・ター（現：バイエルン）やオランダ代表DFジェレミー・フリンポン、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツ（ともに現：リヴァプール）、スイス代表MFグラニト・ジャカ（現：サンダーランド）が新天地を求めた。

一方、補強面ではオランダ代表GKマルク・フレッケンやイングランド代表DFジャレル・クアンサー、アメリカ代表MFマリク・ティルマン、アルゼンチン代表MFクラウディオ・エチェベリらを獲得している。