風間トオル、浅野ゆう子からの熱烈オファーで俳優の道へ「ここまで熱心に勧めていただけることは、人生でもそうあることではないと決心した」

女優の本仮屋ユイカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「三菱地所レジデンスSparkle Life」（毎週土曜18:30～18:55）。8月9日（土）、16（土）の放送ゲストは、俳優の風間トオルさん。いつものスタジオを飛び出して、三菱地所レジデンスが手がける「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」のモデルルームからお届けしました。

8月9日（土）の放送では、これまでのキャリアの転機を振り返りました。

地上50階建て、総戸数1,438戸を誇る免震タワーレジデンス「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」。世界的に有名な建築家・隈研吾氏が外観デザインを監修したことで注目を集めています。デザインコンセプトは「大地から生える2本の大樹」。敷地内には人工の川が流れ、豊かな緑が広がっています。JR武蔵小杉駅から徒歩3分（サウス）※徒歩4分（ノース）という利便性の高い立地も大きな魅力の１つです。

パーソナリティの本仮屋は、「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」について「（住居者の）みなさんに、より住居環境に親しみを持って楽しんでもらうために人工で作られた川が流れているそうです。芝生（広場）も広いし、住居環境も素敵だし、ここにいるだけで暮らしがより豊かになるんじゃないかな、と感じました」と話していました。

＊

今回の放送は、そんな「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」のモデルルームに風間トオルさんをお迎えしてお届けしました。

1962年生まれ、神奈川県出身の風間さん。ファッション誌「メンズノンノ」（集英社）でモデルとして活躍。1989年には、ドラマ「ハートに火をつけて！」（フジテレビ系）で俳優デビュー。その後、数々のドラマ、映画、舞台で活躍し、多くのヒット作品に出演しています。

◆俳優の道を示してくれた大先輩

本仮屋：いろんなお仕事をされるなかで、浅野ゆう子さんからオファーをいただいたのは本当の話ですか？

風間：そうですね。役者にならないかというお誘いがありました。ファッション誌で阿部寛さんと2人で対談するページを持っていて、毎回女性ゲストを呼んでいたんです。そこにゆう子さんが来て、「今度私は主演でドラマをやるんだけど、出ない？」と言われて。

本仮屋：初めてお会いしたのは対談のときで、そこで言われた？

風間：そうです。役者なんて考えてもなかったので「何て答えたらいいのかな」と思いながら、そのときは「できません」とお断りしました。

本仮屋：そうだったんですか！

風間：それから話をしていくうちに、お互いテニスをやることがわかって、「今度テニスをやりましょう」という流れになりました。当時、テニスが流行っていたんですよね。

本仮屋：素敵！

風間：夜中に5、6人で集まっていたとき、ゆう子さんから「この前の役者の話はどう？」と声をかけていただきました。再び誘っていただけたのはありがたかったのですが、そのときもお断りしたんです。その後、次のテニスのときにお昼を一緒に食べていると、また俳優のお話をいただきました。ここまで熱心に勧めていただけることは人生でもそうあることではないと思い、「頑張って勉強してみよう」と決心して、「お願いします」とお返事したんです。そこから、私の役者としての人生が始まりました。

本仮屋：なぜゆう子さんがそこまで粘り強くオファーされていたのか、のちに聞かれたことはありますか？

風間：ないですね。きっとフィーリングが合う感覚があったのでしょうね。

本仮屋：実際、1作目のドラマに参加されてどうでしたか？

風間：右も左もわからないので、しゃべりながらカメラを見ちゃうこともあったのですが、みんなすごく優しくて。俺が何もできなさすぎて、手取り足取り教えてくれました。女優のかとうかず子さんが、自分の出番じゃないのにセリフ合わせをしてくれたりもして、すごくありがたかったですね。

本仮屋：優しい！

＜番組概要＞

番組名：三菱地所レジデンス Sparkle Life

放送日時：毎週土曜 18:30～18:55

パーソナリティ：本仮屋ユイカ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sparkle/

番組公式X：@SparkleLife4