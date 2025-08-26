セリエA開幕節（第1節）が25日に行われ、インテルとトリノが対戦した。

インテルは、2021年夏から指揮を執ったシモーネ・インザーギ前監督（現アル・ヒラル）が去り、クリスティアン・キヴ新監督のもと新たなシーズンを迎えた。わずか勝ち点「1」の差でナポリにスクデットを譲った昨季。王座奪還に向け、まずは開幕戦に勝利したいところだ。

今季からマルコ・バローニ監督が指揮を執るトリノは、18日に行われたコッパ・イタリア1回戦ではモデナ（2部）に勝利し、シーズン初勝利を手にした。インテルとのリーグ開幕節ではどのような戦いを見せるのか。

立ち上がりから、インテルがボールを支配する展開となる。そして18分、左CKという場面でアレッサンドロ・バストーニが頭でうまくゴールに流し込み、インテルに先制点をもたらした。

さらに36分、インテルは敵陣ボックス付近の混戦からペタル・スチッチがスペースにパスを送ると、反応したマルクス・テュラムが右足でゴール左隅に突き刺した。前半は、インテルの2点リードで終える。

後半最初の得点もインテルだった。ラウタロ・マルティネスが前から積極的にプレスを仕掛けると、GKへのバックパスを見逃さずに滑り込みながらシュート。これがゴール左下に吸い込まれ、インテルのリードは3点となった。さらに62分、左サイドからアレッサンドロ・バストーニがクロスを上げ、テュラムがヘディングでゴールを決めた。

止まらないインテルは72分、インテルが敵陣でボールを回収し、最後はラウタロ・マルティネスからのパスを途中出場のアンジェ・ヨアン・ボニーがゴール中央にシュートを突き刺した。

試合はインテルが5－0でトリノに大勝を収め、キヴ新体制の下で白星発進に成功した。

次節は31日に行われ、インテルはホームでウディネーゼと、トリノはホームでフィオレンティーナとそれぞれ対戦する。

【スコア】

インテル 5－0 トリノ

【得点者】

1－0 18分 アレッサンドロ・バストーニ（インテル）

2－0 36分 マルクス・テュラム（インテル）

3－0 52分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

4－0 62分 マルクス・テュラム（インテル）

5－0 72分 アンジェ・ヨアン・ボニー（インテル）