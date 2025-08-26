プレミアリーグ第2節が25日に行われ、ニューカッスルとリヴァプールが対戦した。

今季初勝利を狙うホームのニューカッスル。去就が注目されているアレクサンデル・イサクがメンバー外となり、前節のアストン・ヴィラ戦から先発メンバーの変更はなかった。

対するアウェイのリヴァプールは、ジェレミー・フリンポンがハムストリングの負傷で欠場し、アレクシス・マック・アリスターもメンバー外。右サイドバックにはドミニク・ソボスライが入ったほか、出場停止処分から復帰したライアン・フラーフェンベルフも先発出場し、遠藤航はベンチから出場機会を待つことになった。

試合は『セント・ジェームズ・パーク』の声援に背中を押され、ニューカッスルが素早い攻撃でゴールに迫る。一方のリヴァプールは攻め込まれる状況が続くが、最後の最後で得点を許さない。

ニューカッスル優勢に思われたが、先制したのはリヴァプールだった。35分、コーディ・ガクポからパスを受けたフラーフェンベルフが、ボックス手前左から右足を振り抜くと、地を這うようなシュートはゴール左隅に突き刺さった。

リードされたニューカッスルは前半アディショナルタイム1分、フィルジル・ファン・ダイクにタックルしたアントニー・ゴードンに対し、主審はイエローカードを提示する。しかしOFR（オンフィールドレビュー）の末に判定はレッドカードに覆りゴードンが退場。ニューカッスルは10人での戦いを余儀なくされた。

勢いに乗るリヴァプールは後半開始すぐの46分、こぼれ球を拾ったガクポがこぼれ球をウーゴ・エキティケにパス。これをエキティケがシュートゴール左に突き刺し、リードを2点に広げる。

しかし、2点を追うニューカッスルは57分、ロングスローの流れからティノ・リヴラメントがボックス内めがけてクロスを送ると、ブルーノ・ギマランイスが頭で流し込みゴール。ニューカッスルが1点差に迫る。

その後もニューカッスルは数的不利をものともせずに攻勢を仕掛けていく。そして87分、GKニック・ポープからのロングパスから、抜け出していたウィリアム・オスラがゴールに押し込み、ニューカッスルが同点に追いついてみせた。

観客の声援を背に受け、ニューカッスルは果敢に逆転を狙っていく。しかし、後半アディショナルタイム10分、モハメド・サラーがボックス右からグラウンダー性のクロスを送ると、リオ・ングモハがワンタッチで勝ち越しとなるゴールを決め、試合は3－2でリヴァプールが勝利。ニューカッスルは一時同点に追いついたものの、惜しくもドローとはならなかった。

次節、ニューカッスルは30日にアウェイでリーズと、リヴァプールは31日にホームでアーセナルとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ニューカッスル 2－3 リヴァプール

【得点者】

0－1 35分 ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール）

0－2 46分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）

1－2 57分 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）

2－2 88分 ウィリアム・オスラ（ニューカッスル）

2－3 90＋10分 リオ・ングモハ（リヴァプール）

【動画】ニューカッスルvsリヴァプール ゴール集！