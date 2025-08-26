リヴァプールがニューカッスルに勝利した [写真]=Getty Images

　プレミアリーグ第2節が25日に行われ、ニューカッスルとリヴァプールが対戦した。

　今季初勝利を狙うホームのニューカッスル。去就が注目されているアレクサンデル・イサクがメンバー外となり、前節のアストン・ヴィラ戦から先発メンバーの変更はなかった。

　対するアウェイのリヴァプールは、ジェレミー・フリンポンがハムストリングの負傷で欠場し、アレクシス・マック・アリスターもメンバー外。右サイドバックにはドミニク・ソボスライが入ったほか、出場停止処分から復帰したライアン・フラーフェンベルフも先発出場し、遠藤航はベンチから出場機会を待つことになった。

　試合は『セント・ジェームズ・パーク』の声援に背中を押され、ニューカッスルが素早い攻撃でゴールに迫る。一方のリヴァプールは攻め込まれる状況が続くが、最後の最後で得点を許さない。

　ニューカッスル優勢に思われたが、先制したのはリヴァプールだった。35分、コーディ・ガクポからパスを受けたフラーフェンベルフが、ボックス手前左から右足を振り抜くと、地を這うようなシュートはゴール左隅に突き刺さった。

　リードされたニューカッスルは前半アディショナルタイム1分、フィルジル・ファン・ダイクにタックルしたアントニー・ゴードンに対し、主審はイエローカードを提示する。しかしOFR（オンフィールドレビュー）の末に判定はレッドカードに覆りゴードンが退場。ニューカッスルは10人での戦いを余儀なくされた。

　勢いに乗るリヴァプールは後半開始すぐの46分、こぼれ球を拾ったガクポがこぼれ球をウーゴ・エキティケにパス。これをエキティケがシュートゴール左に突き刺し、リードを2点に広げる。

　しかし、2点を追うニューカッスルは57分、ロングスローの流れからティノ・リヴラメントがボックス内めがけてクロスを送ると、ブルーノ・ギマランイスが頭で流し込みゴール。ニューカッスルが1点差に迫る。

　その後もニューカッスルは数的不利をものともせずに攻勢を仕掛けていく。そして87分、GKニック・ポープからのロングパスから、抜け出していたウィリアム・オスラがゴールに押し込み、ニューカッスルが同点に追いついてみせた。

　観客の声援を背に受け、ニューカッスルは果敢に逆転を狙っていく。しかし、後半アディショナルタイム10分、モハメド・サラーがボックス右からグラウンダー性のクロスを送ると、リオ・ングモハがワンタッチで勝ち越しとなるゴールを決め、試合は3－2でリヴァプールが勝利。ニューカッスルは一時同点に追いついたものの、惜しくもドローとはならなかった。

　次節、ニューカッスルは30日にアウェイでリーズと、リヴァプールは31日にホームでアーセナルとそれぞれ対戦する。

【スコア】
ニューカッスル　2－3　リヴァプール

【得点者】
0－1　35分　ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール）
0－2　46分　ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）
1－2　57分　ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
2－2　88分　ウィリアム・オスラ（ニューカッスル）
2－3　90＋10分　リオ・ングモハ（リヴァプール）

【動画】ニューカッスルvsリヴァプール ゴール集！