ラ・リーガ第2節が25日に行われ、アスレティック・ビルバオとラージョ・バジェカーノが対戦した。

ホームのアスレティック・ビルバオは前節、2035年夏まで契約を延長したニコ・ウィリアムズが1ゴール1アシストの大活躍を披露し、セビージャとのリーグ初戦に3－2で勝利。連勝で好スタートを切りたいところだ。

対するアウェイのラージョ・バジェカーノは、15日のリーグ開幕節でジローナを3－1で下したあと、21日にはカンファレンスリーグ（ECL）予選のネマン・フロドナ（ベラルーシ）とのファーストレグにも1－0で勝利。中3日でこの一戦に臨んだ。

立ち上がりはラージョ・バジェカーノが押し込む場面が多く見られたが、試合が進むにつれてアスレティック・ビルバオもリズムを取り戻していく。前半は互いにチャンスを何度か作りながらも得点につながらず、スコアレスで終える。

後半も拮抗した展開が続くなか、アスレティック・ビルバオはN・ウィリアムズのカットインなどからチャンスの場面を迎えていく。

スコアが動いたのは66分だった。ラージョ・バジェカーノのジェラール・グンバウがボックス内でオイアン・サンセトを倒してしまい、OFR（オンフィールドレビュー）の結果アスレティック・ビルバオにPKが与えられる。サンセトが自ら獲得したPKを沈め、アスレティック・ビルバオが先制した。

試合はこのまま終了し、アスレティック・ビルバオが1－0でラージョ・バジェカーノに勝利した。

アスレティック・ビルバオは次節、31日にアウェイでベティスと対戦。ラージョ・バジェカーノは28日にネマンフロドナとのセカンドレグを戦い、31日にホームでバルセロナとの第3節を戦う。

【スコア】

アスレティック・ビルバオ 1－0 ラージョ・バジェカーノ

【得点者】

1－0 66分 オイアン・サンセト（PK／アスレティック・ビルバオ）