伊藤久右衛門では8月20日、伊藤久右衛門各茶房にて「シャインマスカット抹茶パフェ」の提供を開始した。

同商品は、自家製の宇治抹茶ゼリー、あんこ、白玉といった和の素材に、シャインマスカットと薄緑色のマーブルチョコレートをあしらった季節パフェ。

底には煎茶ジュレを敷き詰め、グラスの中で多層の味わいが楽しめるように仕立てている。

宇治本店、JR宇治駅前店、祇園四条店にて取り扱っている。価格は単品が1,390円、お茶セットが1,790円。

提供は9月中旬までを予定している。