SPADEは、企業のマーケティング担当者と意欲の高いVTuberを直接結びつけ、施策の効果分析までを一気通貫で支援するマッチングプラットフォーム「VMate」をプレリリースした。

VMate

VTuberマーケティングには、「効果が可視化しにくい」「数値で評価を伝えにくい」といった課題がある。「VMate」は、このような課題を解消するデータ分析に特化したプラットフォーム。

サービスの特徴

企業が公開したプロモーション案件に対し、興味を持ったVTuberだけが応募する仕組みのため、商品やサービスに興味・熱意のあるVTuberと効率的にマッチングできる。VTuberのチャンネル登録者数や平均再生回数、過去の動画データも管理画面で横断的に比較可能。

固定報酬型ではなく、全体予算管理精度を採用。予算上限に達するまで、影響力の大きいトップVTuberから特定のコミュニティに強いVTuberまで、報酬額の異なる人材を柔軟に組み合わせることができる。

PR動画公開後は、視聴回数や高評価数、エンゲージメント率だけでなく、視聴者維持率やコメントのポジティブ／ネガティブ分析など、多角的な分析レポートを自動で生成する。

9月30日まで、プレリリース記念として、「月額・登録費用0円」「サービス利用手数料15%(通常30%)」の特別割引を実施している。