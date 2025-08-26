一迅社は8月20日、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」(クレイジー・ラクーン)を題材としたコミカライズ4作品を、WEBマンガ誌「comic HOWL」他で連載することを発表した。
連載作品は、『CRBR -Crazy Raccoon Battle Royale-』、『かるび、もまれる。』、『Bounty Parade ～CR Mond side:Another～』、『Barありさかへようこそ！』。
『CRBR -Crazy Raccoon Battle Royale-』(原作／赤坂アカ・Crazy Raccoon、ネーム構成／hiro者、漫画／あんどう)は、「comic HOWL」「マガポケ」で、今冬から連載開始する。
『かるび、もまれる。』(原案協力／赤見かるび・Crazy Raccoon、原作／赤坂アカ・しろまんた、漫画／しろまんた)は、「comic HOWL」「マガポケ」で、8月20日から連載を開始した。
『Bounty Parade ～CR Mond side:Another～』(原案協力／Mondo・Crazy Raccoon、漫画／Cou)は、「comic HOWL」で、今冬から連載開始する。
『Barありさかへようこそ！』(原案協力／ありさか・Crazy Raccoon、漫画／足立いまる)は、「comic HOWL」で今秋から連載開始する。