マイクロマガジン社が刊行する、コミックELMO連載中『#神奈川に住んでるエルフ』の実写ドラマ化＆TVアニメ化(ライトアニメ)されることが決定した。いずれも、毎週月曜～木曜の正午から生放送中の情報番組「猫のひたいほどワイド」内での放送となる。

本作は、横浜、横須賀、茅ヶ崎、相模原など、神奈川県内のさまざまな場所でひっそりと暮らすエルフたちの日常を描く物語。「横浜のエルフ」と、色々あって彼をほっとけない「川崎の人間」を中心に、すっかり現代日本に馴染んだ「神奈川県に住んでるエルフ」たちが織りなす、現代ファンタジーコメディとなっている。

この原作の世界観を活かし、5分のシチュエーションコメディドラマを仕立てるのは、お笑いタレントであり、俳優、脚本、演出までこなす吉田ウーロン太。吉田が描くのは、横浜・横須賀・茅ヶ崎・相模原のエルフたちがパーソナリティを務めるラジオ番組での一コマ。「人間と仲良くなりたい――」異世界のエルフの森を追われ、今は神奈川県に住んでいたエルフたち。すっかり令和の現代に馴染んだ彼らは、人間と仲良くなろうと、ラジオ番組「どきどき！エルフどき！」を立ち上げる。ディレクターは“川崎の人間”、ＡＤには“町田のオーク”。県内各地から公開生放送に取り組み、長命なエルフたちが、それぞれ住んでいる神奈川県内地域愛満載のラジオ放送を繰り広げる。

実写ドラマは9月30日から「猫のひたいほどワイド」内で放送開始、テレビアニメは12月放送開始を予定している。

原作者・鎧田氏からのメッセージ

神奈川県に住む皆さま、神奈川県に縁のある皆さまのおかげで『#神奈川に住んでるエルフ』がtvkでドラマ化、アニメ化することになりました! キャストの皆さま、スットコエルフやオークになってくれてありがとうございます。アニメの方も続報をお待ちください!