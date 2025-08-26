オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で13日に公開された動画「日ハム時代の大谷翔平について語る! 育てていくうえで大変だったこととは!?」に出演。レッドソックスの吉田正尚について語った。

中嶋聡氏 =BS10提供

吉田正尚はどのくらいの成績を残せる選手?

昨年10月に右肩の手術を受け、開幕から負傷者リスト(IL)に入っていた吉田。7月9日のロッキーズ戦で今季初出場を果たし、4打数3安打1打点と復帰戦で活躍したが、チーム事情もあり、それまでは出場機会を得られない状況が続いていた。

この状況について、中嶋氏は「肩は順調にいってるらしいんですけど、チームのトレーニングの順番といいますか。そこにしっかりのって、やってますので。そこそこ治ってきてるはずなんでね。ただ、あのチームは難しいですね。チーム状況もありますけど」と自身の印象を述べた。

また、上田まりえが「フルで(出場が)いけるとなったら、どのくらいの成績を残せる選手だと思いますか?」と聞くと、中嶋氏は「そのチームによると思うんですよ。打順だったり。今の状態であれば、DHしかないので、DHで入ったときに、打率.280以上は普通に残しますし、しっかり打てると思いますけどね」と太鼓判を押していた。