連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で主人公・のぶを演じている今田美桜にインタビュー。朝田家の次女・蘭子役の河合優実、三女・メイコ役の原菜乃華との共演について話を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

今田は朝田家のシーンについて、「私の中で嵩のシーンと同じぐらいリラックスして撮影できる場所。私だけではなくみんなそういう感じがしていて、すごく賑やかですし、朝田家みんなでいる空気感と、3姉妹でいる時の空気感と、またちょっと違います」と語る。

次女・蘭子については「あまり多く発することはないけれど、自分の意思がしっかりしていて、お互い頑固なので、戦争の時もぶつかり合いましたが。でも唯一、のぶに『それは違う』と言ってくれる人です」と述べ、三女・メイコについては「バランサーで、3人の中で一番気を使っているのはメイコ。天真爛漫ですが、2人のことを一番よく見ている子だなと感じます」と説明する。

戦時中のシーンも強く印象に残っているようで、「3人それぞれ苦しかったと思います」と振り返る。

「蘭子はいろんな苦しみがもちろんありますし、メイコはお姉ちゃん2人に仲良くしてほしいのにどうしようと、自分の立ち回りを一番考えていました。お嫁に行く前日のラジオ体操のシーンで、メイコが泣きそうになっていましたが、3人が本当に姉妹でいられているんだなという感覚になって、忘れられないシーンになりました」

また、河合も原も演じている蘭子とメイコに「似ている」と言い、それぞれの素顔を明かす。

「年齢も本当に私が一番上で、優実ちゃんが次で、菜乃華ちゃんが末っ子なんですけど、現場でゲームをした時に、優実ちゃんが『蘭子やん』と思うこともあって(笑)。優実ちゃんは蘭子よりしゃべりますが、じっと何かを考えている瞬間は、儚さを感じることがあります。菜乃華ちゃんはザ・末っ子で、現場でもメイコそっくりなんですけど、甘え上手で、明るいです」

そして、「2人ともぴったりというか、お二人以外考えられないです」と語っていた。

(C)NHK