西武線を利用する皆さん、そして熱狂的なライオンズファンの皆さん、特別な夏がやってきます！いつもの通勤・通学、お買い物中に、もしかしたらあの人気選手に会えるかもしれません。

L-trainが西川愛也選手でジャック！車内がライオンズ一色に

「L-train」に乗車するあなたへ朗報です！この夏、西武バスと埼玉西武ライオンズが夢のコラボレーションを実現しました。なんと、人気選手・西川愛也選手を起用した運転士募集ポスターが、14日間限定で西武線の中づり広告をジャックするんです。昨年の大反響が今年も！ライオンズのチームカラーであるレジェンドブルーに彩られた「L-train」の車内が、西川選手デザインの特別なポスターで埋め尽くされます。電車に乗る日常の風景が、一瞬で非日常のワクワクに変わる、そんな素敵な企画に心が躍りますね。

西川愛也選手が伝える二つのメッセージ

今回の主役となるのは、埼玉西武ライオンズの西川愛也選手。彼が起用されたポスターは、一見するとライオンズの応援広告のように見えますが、実は西武バスの運転士募集を兼ねているんです。

西武バスが西川選手を起用した理由には、深いメッセージが込められています。西川選手は、試合で勝利へ道を切り開く「一番バッター」として活躍し、さらに埼玉県内の高校出身で地域にもゆかりがあります。そんな彼に重ねて、「地元でバス運転士への第一歩を踏み出し、道を切り開いていく方を応援したい」という、西武バスの熱い思いが感じられます。これは単なる広告ではありません。地域の交通インフラを支える西武バスが、地域に愛されるライオンズの選手と共に、未来の運転士を応援する地域密着型のエールなんです。

見逃し厳禁！限定14日間「L-train」を追いかけよう

この特別なポスターが掲出されるのは、西武鉄道の「L-train」です。たった14日間という限られた期間なので、見逃さないための詳細をチェックしましょう。

中づり広告ジャック詳細

※掲出作業の状況により、前後する可能性があります。

池袋線…40152編成（四代目「L-train」）

新宿線…20105編成（三代目「L-train」）

「たった14日間だけ？ それじゃ見つけられないかも…」と心配な方もご安心ください！

L-trainを見つけるヒント！

お手持ちのスマートフォンに「西武線アプリ」をダウンロードすれば、列車走行位置画面で「L-train」がどこを走っているか確認できます。これなら効率よく、目的の車両に出会えるかもしれませんね。通勤・通学の電車の中で、大好きな西川選手に会えたら、その日一日の気分もグッと上がるはず！

（※駅や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。）

地域を支えるやりがい：バス運転士という選択

今回の企画は、単にライオンズファンを楽しませるだけでなく、西武バスが積極的に進めている運転士確保の取り組みの一環でもあります。バス運転士という仕事は、私たちの日常生活を支える重要な存在。地域社会に貢献し、多くの人々の移動を安全・安心にサポートする、非常にやりがいのある仕事です。

西武バスグループでは、運転士の育成にも力を入れており、自社研修所の拡充や運転士募集CMの放映など、様々な施策を展開しています。もしあなたが「地域のために働きたい」「安定した仕事に就きたい」と考えているなら、バス運転士の道を検討してみるのも良いかもしれませんね。

まとめ：地域と未来を繋ぐ特別なエール

今回の西武バスと埼玉西武ライオンズのコラボレーションは、野球ファン、鉄道利用者、そして未来のバス運転士候補まで、多くの人々にとって魅力的な企画です。たった14日間という限られた期間ですが、このポスターが、西武線を利用する皆さんの日常に少しのサプライズと笑顔を届けてくれることでしょう。そして、バス運転士という仕事への関心が高まり、地域の交通を支える新たな担い手が生まれるきっかけになることを願っています。ぜひ、期間中に「L-train」を見つけて、西川選手のエールを受け取ってみてくださいね！

