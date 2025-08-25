大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障者の復帰により先発ローテーションが固まりつつある。37歳のクレイトン・カーショー投手も8月に4戦4勝と健在ぶりを示しているが、ポストシーズンではローテを外れる可能性があるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「先発が多すぎてプレーオフのローテ枠が足りないため、カーショーがブルペンに回される可能性がある。彼の成績は他の先発と同等だが、年齢が彼を苦しめる可能性がある。以前ほど多くのイニングを投げられなくなっているが、それがドジャースにとって痛手となる可能性がある」と指摘。

続けて、「大谷がプレーオフの先発で早期降板した場合、ロバーツ監督はカーショーに後を継いでもらうことができる。ブルペンから登板することはカーショーにとって大きな変化となるだろうが、チームは昨季、先発をリリーフとして起用できることを証明している」と記している。

今季の大谷はここまで投球回数が5イニング未満にとどまっているが、その大谷とカーショーを組ませることで相手打線を終盤まで封じられるという考え方もあるようだ。

