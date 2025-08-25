23日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－阪神』で解説を務めた大矢明彦氏が、ヤクルト・荘司宏太について言及した。
大矢氏は「チェンジアップが一番打ちにくいですよね。あれだけバーンと腕を振られてボールが来ないのでね。タイミングがとりにくいピッチャーですよね」と評価した。
今季プロ入りした荘司はここまで33試合に登板して、1勝1敗19ホールド、防御率1.34の成績を残している。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
23日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－阪神』で解説を務めた大矢明彦氏が、ヤクルト・荘司宏太について言及した。
大矢氏は「チェンジアップが一番打ちにくいですよね。あれだけバーンと腕を振られてボールが来ないのでね。タイミングがとりにくいピッチャーですよね」と評価した。
今季プロ入りした荘司はここまで33試合に登板して、1勝1敗19ホールド、防御率1.34の成績を残している。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。