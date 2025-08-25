このまま”出番なし”…？西武、今季はいまだ1軍出場ゼロの選手6人

プロ野球 最新情報

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない埼玉西武ライオンズの選手を紹介したい。

古市尊

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／74kg

・生年月日：2002年6月15日

・経歴：高松南高 - 四国・徳島

・ドラフト：2021年育成選手ドラフト1位（西武）

強肩ぶりが光る古市尊だが、今季は正捕手争いに加われず、一軍未出場となっている。

徳島インディゴソックスから2021年育成選手ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーは二軍で打率1割台に終わったものの、プロ2年目の2023年4月に支配下登録を勝ち取った。

同年は一軍で29試合に出場し、打率.160と苦しんだが、盗塁阻止率.455と強肩ぶりを発揮。一方、二軍では40試合の出場で打率.319、15打点、6盗塁と打撃でも結果を残した。

しかし、昨季は6試合の一軍出場にとどまつなど、ファームが主戦場に。二軍でも50試合出場で打率.226に終わった。

プロ4年目の今季も、開幕から二軍暮らしが続き、2度の一軍昇格はあるものの、いまだ出場機会はない。

ファームではここまで38試合に出場し、打率.269、7打点とまずまずの数字を残しているだけに、再昇格のチャンスを手繰り寄せたいところだ。

渡部健人

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／115kg

・生年月日：1998年12月26日

・経歴：日本ウェルネス高 - 桐蔭横浜大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（西武）

今季は二軍で打率1割台と苦しみ、ここまで一軍出場がない渡部健人。ドラフト1位入団も、結果を残せないシーズンが続いている。

桐蔭横浜大から2020年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーは二軍で90試合に出場し、打率.228、19本塁打、64打点を記録。本塁打と打点の打撃2冠に輝いた。

プロ3年目の2023年には、自己最多の57試合の一軍出場で打率.214、6本塁打、25打点と飛躍の兆しを見せたが、その後は伸び悩んだ。昨季は11試合の出場にとどまり、打率.030（33打数1安打）と低調な結果に終わった。

プロ5年目の今季は、開幕からファーム暮らしに。二軍では一時離脱もあり、42試合の出場で打率.165、4本塁打、18打点と低迷している。

長打力は大きな魅力だが、一軍でチャンスを掴むためにも、確実性を高めたいところだ。

豆田泰志

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／88kg

・生年月日：2003年1月15日

・経歴：浦和実

・ドラフト：2020年育成選手ドラフト4位（西武）

2023年にリリーフとして台頭した豆田泰志。しかし昨季は低調な数字に終わり、今季はファームでも苦しいピッチングが続いている。

浦和実から2020年育成選手ドラフト4位で埼玉西武ライオンズに入団。高卒3年目の2023年にはシーズン途中から投球フォーム変更に着手。これが功を奏し、7月下旬に支配下契約を勝ち取った。

さらに同年は、一軍でも実力を発揮。16試合の救援登板で1セーブ6ホールド、防御率0.59と抜群の安定感を誇った。

しかし昨季は、開幕一軍入りを果たしたものの、精彩を欠くピッチングが目立った。7月上旬に登録抹消されて以降は、再昇格できず。一軍では15試合登板、防御率6.32と大きく数字を落とした。

今季も開幕から二軍暮らしが続き、ファームでも12試合の登板で防御率5.51と苦しんでいる。まずは復調のきっかけを掴みたいところだ。

奥村光一

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／83kg

・生年月日：1999年12月24日

・経歴：東海大静岡翔洋高 - 東海大 - BC・群馬

・ドラフト：2023年育成選手ドラフト6位（西武）

ルーキーイヤーの昨季は、育成入団から支配下契約を勝ち取り、一軍でも出場機会を得た奥村光一。しかし今季は、ここまで一軍出場がない状況だ。

東海大在学中の2021年にBCリーグ・群馬ダイヤモンドペガサスに加入。在籍3年目の2023年には63試合の出場で打率.300、6本塁打、26打点、33盗塁をマークし、盗塁王に輝いた。

迎えた同年のドラフト会議で、埼玉西武ライオンズから育成6位指名を受けてプロ入り。ルーキーイヤーの6月上旬に支配下登録を奪取した。

同年はそのまま一軍デビューを飾り、最終的に45試合出場、打率.177、3打点、2盗塁を記録。二軍でも42試合の出場で打率.242、2本塁打、9打点、13盗塁とまずまずの成績を収めた。

今季はさらなる飛躍が期待されたが、二軍では27試合出場、打率.212、3打点、7盗塁と振るわず。4月下旬からしばらくは三軍戦の出場がメインとなっていた。再び這い上がり、今季中に一軍でのチャンスを掴めるか。

平井克典

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／90kg

・生年月日：1991年12月20日

・経歴：飛龍高 - 愛知産業大 - ホンダ鈴鹿

・ドラフト：2016年ドラフト5位（西武）

タフネスリリーバーとして、長らくブルペンを支えてきた平井克典。33歳を迎えた今季は開幕からファーム暮らしが続き、一軍登板がない状況となっている。

ホンダ鈴鹿から2016年ドラフト5位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーから42試合に登板し、2勝4ホールド、防御率2.40と即戦力の期待に応えた。

2019年にはパ・リーグのシーズン記録となる81試合に登板し、5勝4敗36ホールド、防御率3.50とフル回転の活躍。

さらに、2022年には先発、中継ぎの両軸で30試合登板、6勝8敗2ホールド、防御率2.89の好成績を収めた。

2023年オフには、FA権を行使してチーム残留を決断。しかし昨季は、自己ワーストの13試合の登板にとどまり、防御率4.66と低迷。プロ9年目の今季は巻き返しが期待されたが、開幕からファーム暮らしが続いている。

二軍では33試合登板、4勝2敗1セーブ、防御率2.52とまずまずの数字を残しているが、一軍昇格には至っていない。残りシーズンで昇格のチャンスを掴めるか。

青山美夏人

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／94kg

・生年月日：2000年7月19日

・経歴：横浜隼人高 - 亜細亜大

・ドラフト：2022年ドラフト4位（西武）

昨季はプロ初完封勝利をマークするなど、先発としてブレイクの兆しを見せた青山美夏人。ところがプロ3年目の今季は、三軍戦が主戦場となっており、一軍登板はない状況だ。

亜細亜大から2022年ドラフト4位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーは開幕戦でいきなりクローザーに抜擢されたが、その後はビハインドでの登板が中心に。

最終的に同年は、39試合に登板し、3セーブ1ホールド、防御率2.96とまずまずにの数字を残した。

翌2024年は先発に挑戦。開幕は二軍スタートになったが、7月17日のオリックス戦では完封勝利を記録した。しかし、一軍では6試合の登板で1勝4敗、防御率2.78と先発ローテーションへの定着には至らず。

さらにプロ3年目の今季は、状態を落として開幕から三軍戦での登板が続き、7月末にようやく二軍へ昇格。ここまで4試合に先発し、防御率2.42の数字を残している。アピールを続け、一軍の先発マウンドを勝ち取りたい。

